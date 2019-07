1 jul 2019

Charlize Theron es una actriz camaleónica donde las haya y no tiene miedo de cambiar su look si el papel lo requiere. Cuando protagonizó Monster engordó más de 20 kilos y lucía una melena rubia bastante desaliñada; al igual que no dudó en raparse la cabeza por completo para su interpretación de Mad Max: Fury Road. Sin embargo, parece que en esta ocasión la actriz ha decidido volver al corte de pelo pixie por decisión propia y no por exigencias del guión.

Desde que comenzó el año la actriz ha cambiado constantemente su aspecto capilar. Para la alfombra roja de los premios Oscar decidió cambiar su habitual cabello rubio por una melenita más corta de color castaño intenso. Y para el estreno de su película Long Shot, en mayo optó por colocarse un flequillo postizo que recordaba tanto a la protagonista de Blade Runner como a Rooney Mara.

Este es el nuevo look de pelo de Charlize Theron, un corte pixie castaño. pinit instagram: @charlie.atomicblonde

Parece que Charlize no quiere preocuparse por su pelo este verano y ha decidido cortar por lo sano. ¿Qué mejor que un corte de pelo pixie para no tener que pensar en qué peinado hacerse para cada ocasión estival? Algo está asegurado: con el nuevo estilo capilar que la sudafricana acaba de lucir en Londres, estos días no pasará nada de calor por causa de su pelo.

