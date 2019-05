3 may 2019

Compartir en google plus

Charlize Theron ha vuelto a convertirse en nuestra inspiración una vez más. Hace unos meses que se despidió de su icónica melena rubia para sorprender en la gala de los Oscar con un corte de pelo y un color totalmente diferente al habitual. Y cuando pensábamos que ya no había más formas de dejarnos con la boca abierta va y se atreve con un cambio de look aún más radical.

El peluquero Adir Abergel -el mismo que se encargó del último cambio de look de la actriz Anne Hathaway- ha transformado su cabello para acudir a la premir de la película 'Long Shot' en Nueva York de la que la sudafricana es protagonista. El hairstylist eligió un flequillo baby bang, un estilo que sin duda se ha convertido en uno de los looks más demandados esta temporada. Son muchas las famosas que se han sumado a esta tendencia que tiene truco: recurren a los flequillos falsos para no tener que cortar, porque aunque favorezca mucho, es tan mini que resulta complicado de dominar.

Charlize Theron con su nuevo cambio de look. pinit getty

Normalmente se coloca con clip, como el de las pinzas tradicionales, por lo que resulta muy fácil de hacer en casa sin la ayuda de un profesional. Una técnica en auge que ya han puesto en práctica Paula Echevarría, Blanca Suárez o Vicky Martín Berrocal.

De inspiración años 60, este flequillo queda bien a los rostros alargados y ovalados ya que acorta visualmente la cara. También es perfecto para quienes quiere disimular la frente ancha, este microflequillo la neutraliza. Con él puedes presumir de cejas perfectas y no importa si lo luces con el pelo largo, corto, suelto o recogido, sienta bien a todos los tipos de melena.

De lo que no hay duda, es que este flequillo da mucha personalidad y aporta un aire fresco y muy rejuvenecedor. Algunos usuarios han llegado a comparar a Charlize Theron con Audrey Hepburn, y eso solo puede significar una cosa: ¡que está espectacular! ¿Te atreves?

No te pierdas...

- Charlize Theron acierta con el maquillaje que le quita años

- Cortes, tintes, peinados... Seis errores de pelo que te hacen parecer mayor

- 5 flequillos que quitan años a cualquier edad