22 jul 2019

Horas en la playa, paseos por el paseo marítimo, comidas en el chiringuito, chapuzones en la playa… La prioridad en vacaciones es pasarlo bien y a veces esto significa que nos olvidamos de cuidarnos el pelo, justamente cuando más lo necesita. Nuestra recomendación es que disfrutes al máximo, pero que no abandones tu cabello, especialmente si está teñido o llevas mechas. A poco que sigas nuestras cinco recomendaciones, volverás dando un golpe de melena.

Usa productos sin componentes químicos

Si tienes que hacerte el tinte, procura que no sea justo antes de irte de vacaciones para evitar dañarlo doblemente. Opta por una coloración sin amoniaco ni oxidantes, escoge un tinte vegetal que no penetre en la estructura del cabello sino que actúe sobre la superficie para que no deje la fibra áspera.

Protégelo del sol

Los rayos UVA y UVB no solo perjudican la piel, también hacen lo mismo con el cabello, especialmente si está coloreado. La exposición al sol provoca que las escamas del pelo teñido se abran y que este se vuelva poroso y quebradizo al erosionarse la capa hidrolipídica. Así que, mientras duren las vacaciones, no salgas de casa sin un escudo capilar, ya sea un fotoprotector específico, una gorra o un sombrero que cubran hasta el último pelo.

Redobla la hidratación

Los tintes, sobre todo si llevan componentes químicos, vuelven el pelo más seco, y esto se acentúa en verano con las altas temperaturas. Para mantener el nivel de hidratación del cabello y una textura sedosa aplícate una mascarilla reparadora un par de veces a la semana. Pero hazlo bien, mantenla en el cabello al menos 15 minutos, no la retires al momento, porque entonces no conseguirás ningún resultado.

Cuidado con el agua

Cuando te metas a remojo, no lo hagas sin más. El cloro tiene un pH alto que corroe el cabello y oxida el pelo coloreado, dando lugar a un color anaranjado en cabellos oscuros y verde en tintes rubios, mientras que el salitre cristaliza sobre la fibra capilar y la vuelve más quebradiza. Para evitar todos estos daños, antes de meterte al agua ponte un sérum en aceite que actúe como barrera y no te olvides del gorro, aunque no sea lo más estético del mundo. Y cuando salgas del mar o de la piscina lávate el cabello con un champú especial para cabellos teñidos y ponte después un acondicionador específico para fijar el pigmento.

Guarda en el cajón las herramientas

Salvo que sea estrictamente necesario, evita el secador y las planchas de pelo, porque el calor daña la queratina del pelo –especialmente cuando está teñido o con mechas–, una proteína que lo mantiene sano y lustroso. En verano dale un respiro y deja que se seque al aire.

