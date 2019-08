6 ago 2019

Nunca imaginamos al comienzo del año que entre los colores de pelo más buscados de 2019 se iba a encontrar una tendencia en coloración que está arrasando en Instagram de forma inesperada. Si pensabas que la melena pelirroja -a la que se han sumado famosas como Rihanna o Zendaya- era uno de los estilos más atrevidos y arriesgados, es que todavía no habías visto una melena rainbow hair, o lo que es lo mismo: simular un auténtico arcoiris en el pelo.

Con más de un millón de búsquedas, este tinte para el cabello no es apto para todos los gustos, pero sí para todos los tipos de melena, desde los rubios hasta los castaños más oscuros. Los tonos fantasía se han reinventado y cada vez duran más y dañan menos el pelo. Como la línea colorfulhair de L'Oreal Professionnel con ocho tonos semipermanentes que ofrecen infinidad de posibilidades.

Pero hay que reconocer que mantenerlo teñido en verano no es tarea fácil. El sol, la sal y el cloro provocarán alteraciones en el color que requieren un cuidado específico. Desde matizar los colores cuando sea necesario e hidratarlo cada día, hasta protegerlo del sol con sprays o no lavarlo con agua caliente para no perder pigmentos. Si te apetece probarlo de forma puntual, los festivales de verano son un buen momento para atreverse con este look.

Algunas famosas como la cantante Halsey, que cuenta con más de 15 millones de seguidores, ya han probado esta tendencia y el resultado ha sido un auténtico triunfo: ha creado un arcoiris en su flequillo recto y ya ha recibido más de un millón de likes en solo cinco días. ¿Te atreves con esta fantasía?

