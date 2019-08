21 ago 2019

Compartir en google plus

La vuelta de las vacaciones suele ser un momento decisivo para cortarse el pelo, bien porque el exceso de sol, cloro o agua salada han hecho más mella en él de la que deberían, bien porque el cambio de temporada es la época perfecta para someterse a un cambio de look capilar. Sin embargo, hay mujeres que nunca encuentran el momento adecuado para sanearse la melena, ya que pretenden lucir un largo digno de la mismísima Rapunzel. Si perteneces a este grupo, sentimos decirte que para que tu pelo crezca sano y más rápido, también hay que cortarlo de vez en cuando… A continuación te explicamos las señales que delatan que tu melena necesita hacerle una visita a las tijeras de tu peluquero.

Tienes las puntas abiertas

Es la señal más clara de que te urge revisar tu corte de pelo. Cuando tienes las puntas abiertas los aceites naturales que produce tu piel no llegan hasta ellas y por eso es necesario cortarlas uno o dos centímetros para evitar que el pelo siga abriéndose y muestre un aspecto despuntado, seco y descuidado.

Tu pelo no coge forma

Si has trabajado con el cepillo y secar o incluso si te has pasado las planchas o el rizador para crear ondas o rizos, pero tu pelo se niega a coger la forma adecuada, es momento de darle un corte. Verás como enseguida tu cabello muestra predisposición a adaptarse al peinado que tú quieras, por no hablar de que también estará más brillante.

Sufres enredos y nudos constantes

Si notas que tu melena se enreda con mayor facilidad, notas que se hace algún nudo en ella y, cuando te lavas la cabeza, se te queda el pelo enmarañado y te resulta realmente difícil desenredarlo sin aplicar una cantidad indecente de acondicionador, no esperes ni una señal más para pedir cita en la peluquería.

Tu corte ya no tiene forma

Hasta el corte de pelo más maravillosos del mundo necesita que lo refresques de vez en cuando. Esto se debe a que el pelo crece a su libre albedrío y a veces coge más volumen en los sitios en los que no queremos o incluso su crecimiento es irregular.

Hace siglos que no te lo cortas

Cada persona necesita sanearse el cabello con más o menos frecuencia, aunque los profesionales recomiendan cortarlo cada mes y medio o dos meses. Si tienes la suerte de que tu cabello aguanta más tiempo impoluto, enhorabuena. En cambio, esto no significa que debas cortártelo tan solo una vez al año, sino que quizá puedas esperar tres o cuatro meses, pero no más.

No te pierdas...

- Cortes de pelo según la forma de tu cara

- Estos son los cinco cortes de pelo que siempre son tendencia

- Cinco cortes de pelo que te quitan diez años de encima