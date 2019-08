28 ago 2019

Que tiemble el rubio platino porque ya no es el color más deseado por todas. No solo lo dejaron claro a comienzos de año actrices como Charlize Theron o Emilia Clarke, que lo cambiaron por el moreno, sino que otras famosas, menos radicales, también han modificado su matiz casi blanco por los tonos más beige, como es el caso de Hailey Baldwin. El rubio mostaza tuvo una tímida aparición hace unos meses, pero parece que ahora ha vuelto para quedarse. Al menos así lo demuestran las redes sociales, donde está siendo todo un éxito.

No es necesario lucir el rubio mostaza en toda la melena, sino que se puede optar por el balayage. pinit Instagram: @maber_does_mermaid_hair

Este estilo, conocido en Instagram con el hashtag #mustardhair, está compuesto por tonos naranjas y amarillos, mucho más cálidos, ya que el hecho de utilizar solo tinte rubio para alcanzar esta tonalidad podría conducir a tonos verdosos o neón. Además, no es necesario aplicarse este color en la melena completa, sino que también permite crear un balayage o incluso lucir un rubio brillante salpicado por mechones amarillos, marrón y pelirrojos. Esta mezcla de tonos consigue que este rubio picante siente bien a una gran variedad de tonos de piel.

El tinte rubio mostaza queda genial con el corte graçon, que también se llevará en otoño. pinit Instagram: @therealdanitza

Las ventajas que tiene este tono con respecto al platino, es que es mucho más fácil de mantener –sobre todo si tu base natural no es demasiado clara– y que, a pesar de tener que recurrir a la decoloración para alcanzarlo, este proceso no llega a ser tan dañino para el pelo, al no tener que aclararlo tanto ni durante tanto tiempo como ocurre con los rubios más blancos. Sin embargo, esto no te exime de los cuidados capilares específicos en casa, como usar un champú sin sulfatos, acondicionar siempre después del lavado, usar una mascarilla una vez a la semana y procurar terminar el aclarado con agua fría, perfecta para cerrar la cutícula y así conseguir que el color permanezca intacto durante más tiempo. ¿Te animas con este tono de pelo?

