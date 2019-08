29 ago 2019

Si eres del grupo de las que tenemos el pelo fino entonces estamos seguras de que, como la gran mayoría, sueñas con lucir una melena bonita y voluminosa las 24 horas del día. Pero la realidad es que la mayor parte del tiempo no ves ni rastro de volumen. Y sí, en estos casos el corte de pelo que lleves puede ser esencial para conseguir ese volumen extra con el que sueñas en tu melena, pero hay cabellos finos que ni con esas consiguen el resultado que queremos.

Por eso, no hemos podido evitar fichar el último truco infalible que Marta Carriedo ha dado a través de stories para conseguir de una vez por todas esa melenaza con la que nos imaginamos y para olvidarnos de esos constantes quebraderos de cabeza que tenemos cada mañana al levantarnos y ver nuestro pelo en el espejo.





VER 12 FOTOS 12 productos para darle el toque glossy a tu melena

Y una de las razones es que la influencer también sufre los inconvenientes del cabello fino, pero ella ha encontrado el remedio definitivo para lucirlo siempre perfecto.

Esta vez se trata de la mascarilla capilar, nutritiva, reparadora y sin siliconas Nourish Restore Hair Mask de Freshly Cosmetics, un imprescindible que la influencer asegura que ha estado usando durante todo el verano para conseguir ese volumen extra en su cabello: "A parte de nutrir, proteger la fibra capilar y todo, no deja nada graso el pelo y ayuda a dar densidad y volumen. Esto me encanta porque yo tengo muy poquito pelo y no me gusta darme mascarillas que hagan que todo el pelo se me quede en la cara, me gusta siempre tener un poquito de volumen", ha asegurado a sus seguidores.

Marta Carriedo ha desvelado su truco para dar volumen al pelo fino. pinit Instagram.

Nosotras ya nos hemos ido directas a la tienda online de la marca para hacernos con este producto e incorporarlo a nuestra rutina del cabello y en la web hemos descubierto que además de nutrir, proteger y reparar el pelo, gracias a esa combinación de 7 aceites vegetales no grasos de alta calidad y los mejores activos naturales, sus ingredientes también son aptos para las pieles sensibles y para todo tipo de cabellos.

Pero lo mejor con diferencia, es que conseguirlo solo te costará 13,50 euros, así que ¡es asequible para todos los bolsillos!

Nourish Restore Hair Mask, 13,50 euros. pinit Freshly Cosmetics.

¿Preparada para presumir de pelazo esta temporada?