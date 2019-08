29 ago 2019

Hace un par de años descubrimos el strawberry blonde, un rubio con un toque de fresa que convenció a famosas como Jessica Chastain, Blake Lively o Rachel McAdams. Esa era la tonalidad perfecta para las rubias que no querían llegar a ser del todo pelirrojas y viceversa. Ahora las melenas castañas también entra en juego gracias al tinte strawberry brunette, con el que poder añadir un toque rojizo a los cabellos más oscuros.

Los hashtags #strawberrybrunette y #strawberrybrown están en auge en Instagram, donde los coloristas del mundo entero muestras cómo están aportando a sus clientas que tienen el pelo castaño o, incluso, moreno, un toque de rojo sin la intensidad que proporcionan matices más vivos como el rojo puro, el caoba o el violín. Los sustituyen tonos rosados y rojos más sutiles.

Para crear la tonalidad strwberry brunette se puede jugar con mechones rosados, lilas, rojos cobrizos y castaños. pinit instagram: @hairbyoliviakoh

Además, en lugar de realizar una coloración en la que las mechas estén bien definidas, se trata de más de un baño de color en toda la melena, donde las variaciones naturales del tono que se tenga como base son las que proporcionan los reflejos cromáticos. La mezcla que resulta de la combinación de un tratamiento de brillo con reflejos lila, violeta y rosa proporciona un color muy fresco y equilibrado.





Un consejo: aunque el color final no sea muy claro, en casa no hay que descuidar el cuidado del cabello, para el que hay que utilizar un champú sin sulfatos, para que estos no arrastren los pigmentos y una acondicionador y mascarilla hidratantes, ya que una melena hidratada es sinónimo de una melena con brillo, cualidad imprescindible para que esta tonalidad luzca perfecta.