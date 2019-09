6 sep 2019

Desde que se casó con el Príncipe Guillermo de Inglaterra, Kate Middletton ha lucido un look beauty muy coherente, donde piel luminosa, ojos ahumados muy sutiles y cabello largo castaño han estado presentes en sus innumerables actos públicos. Sin embargo, este verano la Duquesa de Cambridge ha decidido cambiar ligeramente las cosas. En junio no solo se atrevió a mostrar sus canas en público, sino que también arriesgó con el recogido que lució en Ascot, que no tenía nada que ver con los moños clásicos a los que nos tenía acostumbrados.

Ahora, al igual que hacemos el resto de las mortales al volver de las vacaciones, ha hecho una visita a la peluquería –en su caso igual ha sido el peluquero el que se ha acercado hasta su casa– para revisar tanto el corte como el color de su melena. Ayer Kate y su marido acompañaron a sus dos hijos al colegio (era el primer día de Charlotte en la escuela) y allí pudimos ver el nuevo cambio de look de la Duquesa.

Así de clara (y corta) es la nueva melena de Kate Middleton.

Su nueva melena está repleta de reflejos color miel, que añaden luz y movimiento. Además, en comparación con la semana pasada, su cabello ahora es significativamente más corto, y ahora tiene algunas capas extra que enmarcan su rostro. ¿Será este el primer paso de hacia un cabello mucho más claro de lo habitual o se trata solo de un color de pelo para la época de transición al otoño?