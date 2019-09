9 sep 2019

Compartir en google plus

Hace menos de dos semanas Jennifer Lopez decidió sanear su melena a la vuelta de las vacaciones de verano, sustituyendo sus extensiones de tamaño XL por un long bob, perfecto para dar la bienvenida al otoño. El cambio fue celebrado por todos, ya que no solo es un look sofisticado, sino que también tiene el don de rejuvencer cualquier rostro. Sin embargo, parece que la cantante no ha tenido suficiente con deshacerse de unos cuantos centímetros de cabello y ahora también ha decidido aclarárselo ligeramente, para que sea más rubio.

La cantante acaba de estrenar unos reflejos muchos más rubios en el Festival Internacional de Cine de Toronto, donde ha presentado su última película Hustlers. Su nueva melena midi brilla como nunca gracias a su color rubio y a un peinado muy pulido, ambos obra de Chris Appleton, su peluquero habitual, y que J. Lo ha combinado con un vestido color amarillo que ayuda a que su pelo parezca aún más claro y luminoso.

El color amarillo del vestido de Jennifer Lopez es perfecto para reflejar el brillo de su nueva melena rubia. pinit gtres

El propio Appleton ha explicado cómo ha preparado el cabello de Jennifer, paro lo que ha usado los productos de la marca Color Wow. Primero aplicó sobre el cabello húmedo el tratamiento Anti-Humidity Hair Treatment para después secarlo con el secador Supersonic de Dyson y así conseguir un acabado liso y sin ningún ápice de encrespamiento. Después también aplicó y texturizante Style on Steroids Texturizing Spray, que protege el pelo del calor, para pasar la plancha por toda la melena. Y para terminar un toque de Pop & Lock Gloss Treatment, que aporta un brillo extra. El resultado es un look sexy, elegante y muy luminoso.