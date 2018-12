18 dic 2018

¿Quién no ha querido saber los detalles sobre el cuidado de la piel de Jennifer López? Creemos que es uno de los secretos que hasta ahora han estado mejor guardados por la 'Diva del Bronx' y lo mejor es que en 2019 ¡verán la luz!

Así es, la propia Jennifer López pretende sacar para mediados o finales del año que viene su propia línea de belleza, uniéndose así al mercado en el que ya se han abierto camino otras divas como Rihanna.

"Voy a lanzar una línea para el cuidado de la piel. He estado trabajando en eso por un largo tiempo porque no quiero que lo que vayan a tener sea cualquier cosa. Va a ser algo que realmente funcione. Con eso puedes contar cuando mi nombre esté de por medio", ha asegurado la cantante en Nueva York.

Por el momento no ha querido adelantar más detalles al respecto, pero lo que sí tenemos claro es que sus secretos de belleza son quizás unos de los más deseados por medio mundo y sobre todo por sus seguidoras de Instagram. Ellas no han perdido el tiempo y ya se han apresurado a preguntar a Jennifer López por el secreto para su piel perfecta. Una belleza que según la propia cantante tiene mucho que ver con su belleza natural y en la que no hay cabida para las agujas: "Quiero que sea algo que reúna todas las cosas que he aprendido y también todos los secretos que tengo" (...) "mi secreto no tiene nada que ver con usar agujas", ha puntualizado la puertorriqueña en su presentación en Nueva York.

Sea como sea, lo que está claro es que tendremos que esperar un poquito más para descubrir sus secretos de belleza que hacen que siempre esté radiante. Lo que sí ha querido revelar es que se tratará de una línea de belleza independiente y sin colaboraciones ¿Alguien está ya tan emocionada como nosotras?

