25 sep 2019

Nos ha dado la sorpresa de la semana. ¿Quién se iba a imaginar que María Pedraza, poseedora de una de las melenas más icónicas de la televisión española, iba a cambiar sus rizos castaños por un rubio casi platino? El cambio de look no puede ser mas radical. María ha pasado de un aspecto francamente adolescente, a apropiarse de un estilo mucho más sexy, atrevido y, de alguna manera, duro. Probablemente le venga de perlas para postularse para nuevos papeles televisivos y cinematográficos en los que se requiera un tipo de mujer más adulta y urbana. Aunque, la verdad, nos gustaba tanto su decoloración en tonos castaños...

Primerísimo plano del cambio de look a rubio casi platino de María Pedraza.

No estaba nada claro que María Pedraza quisiera subir la foto de su nuevo look a las redes: hasta su representante se sorprendió cuando ve que, finalmente, decidió compartir su nuevo pelo con sus fans. "¡La subiste! ¡No has podido resistirte! Eres una flamenca punk". Las reacciones de sus amigas no se hicieron esperar. "Estás guapísima", le escribe la cantante Aitana. "Woooooow", comenta Blanca Suárez. Su compañera de rodaje en "Élite", Belén Expósito, le dice "Yas yas mi niña". Cristina Pedroche fue la más amorosa: le dejó una retahíla de corazones.





Lo cierto es que María Pedraza, junto a su colorista, ha optado por el rubio que suele quedar bastante bien a las morenas y castañas: un tono muy claro, entre platino y blanco. Además, al dejar las raíces negras (otro toque bastente punki que colabora a la hora de actualizar el look), continúa la armonía con las cejas y su tono de piel. Lo que siempre tiene a su favor son sus impresionantes ojos azules y su esencia, tremendamente sexy. Por eso, lleve el pelo que lleve, seguimos viendo en ella un dominio de la sugerencia al más puro estilo Marilyn. Ahora, con su nuevo rubio, multiplicado por mil.