26 sep 2019

Seguro que a ti también te ha pasado que, unos días después de haber ido a la peluquería a hacerte un buen corte de pelo, te has arrepentido infinitamente de ello. Pues parece que Selena Gomez también ha experimentado esa sensación ya que, tan solo dos semanas después de haberse hecho un corte bob, ha aparecido con una melena extralarga, resultado de unas extensiones.

Quizá a la vuelta de las vacaciones la cantante y actriz necesitaba sanear su cabello y por eso se decantó por un short bob, un estilo que triunfó la pasada primavera entre famosas e influencers y que este otoño también es una opción ganadora. Y, aunque es un corte perfecto para acabar con cualquier cabello estropeado o debilitado, a Selena no le ha debido de convencer demasiado y por eso se ha deshecho de él con ayuda de unas extensiones. Así lo mostró ayer en Instagram.

El nuevo look capilar de Selena Gomez lo protagonizan unas largas extensiones de pelo. pinit Instagram: @selenander

Si tú también has tenido un desliz capilar como el de Selena y te vas a animar a ponerte extensiones, ten en cuenta los tips de la peluquera Diana Daureo:

· Se pueden poner en cualquier largo de pelo, pero no es recomendable colocarlas a más de cinco dedos de longitud de tu largo; de lo contrario el resultado no es tan natural.

· Una vez las tengas colocadas lava tu cabeza con champús sin siliconas ni sulfatos, para que no estropeen el adhesivo.

· Hidrátalas igual que haces con tu cabello, ya que el pelo de las extensiones es también 100% natural. Lo ideal es usar siempre acondicionador y aplicar una mascarilla una vez a la semana.

· Acuérdate de desenredarlas siempre con el cabello en seco para no estropear la cutícula y lo hidrataremos igual que nuestro.

· Cada dos meses y medio tendrás que acudir al salón de peluquería para que te las quiten y te las vuelvan a subir a raíz.