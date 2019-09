27 sep 2019

No suele arriesgar con su melena, no hay grandes cambios de look ni peinados excesivamente diferentes. Pero cuando Paula Echevarría da en el clavo se dice y punto. La actriz acudió a la presentación del nuevo Samsung Galaxy Note 10 Plus y si su vestido setentero de pedrería nos ha conquistado, espera a ver su peinado.

Paula acertó de pleno con un accesorio para el pelo que es pura tendencia este otoño y que favorece a todos los rostros. Si hace un año nos sorprendió con un lazo negro, ahora lo ha hecho con el accesorio preferido de cualquier chica Gossip Girl en potencia: la diadema ancha, negra y de terciopelo. Un complemento básico, sencillo, elegante y barato que es capaz de elevar cualquier peinado a otro nivel para conseguir looks de invitada perfectos.

La it girl decidió combinarlo con una melena lisa con la raya en el centro y unas ondas abiertas en las puntas que aportan volumen y movimiento.

Paula Echevarría en la presentación del nuevo Samsung Galaxy Note 10 Plus. pinit gtres

Además, sabemos donde puedes copiar este accesorio, porque aunque sea el complemento estrella de firmas de lujo como Prada, Gucci o Zimmermann, el low cost ya se ha encargado de sacar a la venta versiones de lo más irresistibles.





VER FOTOS Las diademas de Zara que te convertirán en la invitada perfecta

Concretamente las diademas de Zara puedes conseguirlas repletas de joyas o de perlas, de terciopelo o satinadas, con estampados british... ¡Para todos los gustos! Ficha estas que te proponemos y copia el estilazo de Paula Echevarría para cualquier evento.

Diadema satinada de Zara. (9,95 euros). pinit zara

Diadema joya edición limitada. (19,95 euros). pinit zara