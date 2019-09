30 sep 2019

Compartir en google plus

Sí, sabemos que se puede cambiar de look sin tener que recurrir a las tijeras, pero un buen corte de pelo para recibir el otoño no solo va a evitar la caída del cabello, también saneará las puntas dañadas durante las vacaciones y aportará una nueva imagen rejuvenecida y elegante. Los estilistas de las famosas no dudan ni un segundo en aconsejarlo, por eso son muchas las que pasan por peluquería durante esta época del año.

Solo en septiembre, Ivanka Trump, Mónica Bellucci, Kim Kardashian, Selena Gómez o Jennifer López (entre otras) han transformado su melena, que ya es mucho más de lo que ha sucedido en el mundo celeb este verano. Natalie Portman ha sido una de las últimas en hacerlo y de verdad que el resultado no nos puede gustar más.

Natalie Portman con su nuevo look. pinit gtres

La actriz se ha hecho con un corte de pelo bob que favorece a todos los rostros. Es fácil de llevar y arregla por encima de cualquier otro hairstyle. Y además, si le añades unas mechas que iluminen el rostro y unas ondas que aporten volumen como el último look de Natalie, serás el centro de todas las miradas.

El flequillo de Casiraghi

Hace ya unas semanas que Carlota Casiraghi estrenó el flequillo más favorecedor del otoño: uno largo, ligero e irregular que es súper fácil de mantener y peinar. Enmarca la mirada, disimula la frente ancha, quita años a cualquier edad y aporta un toque chic parisino que estiliza al 100%.

Carlota Casiraghi tiene el flequillo más favorecedor. pinit gtres

El corte de pelo corto de Kaia

La modelo ha abandonado el corte bob clásico para adentrarse en el maravilloso mundo de los centímetros y sus definiciones. Nosotras lo llamamos short bob o dicho de otra forma, el corte de pelo corto que llega a la altura de la mandíbula y que sienta de maravilla tanto en melenas lisas como onduladas.

La modelo Kaia Gerber. pinit gtres

La melena XXL recta

Amantes del pelo largo, la melena XXL es otra de las opciones más elegantes que se seguirán llevando hasta el final del año. Añade extensiones si tu pelo aún no tiene la longitud necesaria como ha hecho Nicole Kidman o córtalo si ya tienes los centímetros deseados. Pero la clave está en que no se luzca ninguna capa, con las puntas impecables y 100% sana. Te aseguramos que te quitarás 10 años de encima.