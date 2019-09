13 sep 2019

Carlota Casiraghi, irreconocible, ha sorprendido en el Festival de Toronto con una nueva melena y un flequillo que es pura tendencia y que favorece a cualquier rostro. Y es que septiembre es el mes de los cambios, de la vuelta al trabajo, a la rutina normal, nuevos proyectos, nuevos propósitos como el famoso "vuelvo al gimnasio".

Y qué mejor que afrontarlo con un cambio de look que renueve nuestra imagen, esa que tras los daños del verano en el pelo se ha apagado. Numerosas famosas como Selena Gómez, Jennifer López, Ivanka Trump o Kim Kardashian ya han estrenado nueva melena y Carlota Casiraghi no podía ser menos, aunque no nos tenga muy acostumbradas a ello.





El nuevo look de la hija de Carolina de Mónaco es el claro ejemplo de que con un gesto tan sencillo como pasarse al flequillo se puede conseguir estilazo.

Y no solo eso, sino que su elección ha sido muy inteligente. Porque podría haber elegido un estilo baby bang como el de Audrey Hepburn o un micro, pero al ser un flequillo largo (casi por debajo de las cejas), ligero e irregular, es muy fácil de mantener y lo puedes retirar hacia un lado siempre que quieras.

Un largo perfecto que enmarca la mirada, disimula la frente ancha y atención ¡quita años a cualquier edad! Por eso nos encanta ese toque chic parisino que le vamos a copiar ya. ¿Te atreves?