7 oct 2019

Si ya tienes más de 40 años, seguramente habrás renegado mil veces de este estilo capilar que luciste orgullosa en plena adolescencia y habrás jurado y perjurado que nunca más llevarías una melena con esta peculiar onda. Si eres más joven estarás encantada de sumarte a esta tendencia que invade las pasarelas, desde Michael Kors hasta Miu Miu, pasando por Stella McCartney, que triunfa en la calle -y en la alfombra roja gracias a famosas como Paula Echevarría-, pero de la que necesitas saber algunas cosillas.

Primero, que este peinado en zigzag amplifica el volumen del pelo como nunca habrás visto, así que ya vas bien servida de volumen, es algo que debes pensarte muy mucho. Funciona mejor en el pelo lacio y liso.

Dicho esto, la forma tradicional para hacerse un pelo frito consiste en lavarse el pelo, aplicarte un texturizador y, con la melena todavía húmeda, hacerte por toda la cabellera trenzas minúsculas que nazcan en la raíz y estén muy apretadas. Después sécate el pelo con el secador. Este procedimiento te llevará un rato, pero podrás subir un stories con el proceso o con el antes y el después. Conviene que lo hagas por la noche para que duermas con las trenzas y se fije más la onda. A la mañana siguiente solo tendrás que deshacer las trenzas y cepillarte el pelo.

Texturizing Serum de Davines (19,05 €). Conditioner NutriCurls de Wella Professionals (26,90 €).Contour de ghd (139 €). pinit d.r.

Otra opción –mucho más inteligente– es echar mano de la tecnología, sobre todo cuando no te sobra el tiempo. Además, conseguirás un resultado más homogéneo. En este caso, con el pelo limpio y seco, tendrás primero que alisártelo (no te olvides de ponerte antes un protector térmico, porque le vas a dar un extra de calor al cabello) y luego con unas planchas que tengan un accesorio con el patrón en zigzag, darle forma a los mechones, dejando unos tres centímetros desde la raíz.

Por último, si no estás segura de que te vaya a quedar bien el pelo frito, te sugerimos que seas conservadora, nada de hacértelo por toda la cabeza. Empieza por algo más discreto: hazte una coleta y dale un plus de movimiento eligiendo algunos mechones para ser merecedores del estilo crimped waves.

Y si, después de todo, no te ves con este peinado, no te apures, solo tendrás que volver a pasar por la ducha para recuperar tu look de siempre.