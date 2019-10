9 oct 2019

La marca de pelo Pantene lleva un año luchando contra los estereotipos marcados en el mundo beauty y apostando por la diversidad y por una belleza inclusiva. Así lo demuestran los dos últimos embajadores de la marca, Mario Vaquerizo y la modelo transgénero Ángela Ponce, dos claros ejemplos de dicha diversidad. Ahora la firma cosmética de un paso más allá y anima a los famosos que colaboran con ella a dar su opinión acerca de los estereotipos y a confesar cuáles han sufrido ellos desde su infancia y cómo los han hecho frente.

Mañana mismo verá la luz esta nueva campaña, El Poder de un Pelo Pantene, que Mujerhoy te adelanta hoy en exclusiva. En ella los embajadores de la marca cuentan su historia personal, en unos videos totalmente íntimos, y demuestran que ellos también han tenido que hacer frente a distintos estereotipos. María Castro es la primera famosa en mostrar sus confesiones ante la cámara, asegurando que durante su infancia vivió situaciones complicadas por los numerosos apodos que recibía en el colegio por el color de su pelo. “Todo el mundo es diferente, pero a algunos se nos nota más que a otros. Ser distinto te marca”, asegura la actriz.

Reproducir Video: Pincha para ver el vídeo en el que María Castro cuenta su experiencia personal con su cabello pelirrojo en la nueva campaña de Pantene. D.R.

De hecho, de pequeña quería tener cualquier otro tipo de pelo que no fuese pelirrojo y habría agradecido que en las revistas y en la publicidad se hubiera mostrado más variedad y no un único canon de belleza, lo que le habría ayudado a no sentirse rara en muchas ocasiones. Sin embargo, María también cuenta que con el tiempo ha aprendido a quererse tal y como es y a entender que ser diferente no es algo malo, sino especial. Es más, ahora incluso reconoce que el color de su melena le da fuerza y personalidad.