25 mar 2019

Se ha convertido en el primer embajador masculino de la marca Pantene y no es porque cante Peluquitas, sino porque a sus 44 años presume de un pelo abundante, fuerte y sano, y esto es todo un lujo, sobre todo si eres hombre… La genética suma enteros en esta ecuación, pero lucir una melena así no es solo cuestión de genética, hay que currárselo. Y eso Mario Vaquerizo lo tiene muy claro. Así se cuida él su melenón, por si quieres seguir sus pasos:

· Reserva hueco. “Lo primero que tienes que tener claro es que hay que dedicarle un poco de tiempo. Al principio te cuesta, pero luego, en cuanto ves los resultados en forma de un pelo lustroso, no puedes pasar sin ello. Las rutinas son buenas siempre, y la capilar también, porque hace que estés mejor, y cuanto mejor estás, más feliz eres”.

· Sigue una higiene adecuada. “Yo me lavo el pelo cada dos días con un champú que no reseque, a menos que haya circunstancias especiales. Por ejemplo, durante las giras lo hago todos los días, porque en los conciertos sudo mucho”. Tú no vas a hacer giras, posiblemente, pero si sales a correr o vas al gimnasio a diario, lávate el pelo después, porque las sales del sudor dañan el cuero cabelludo y la fibra capilar.

Reproducir Video: Pincha en al foto para que Mario Vaquerizo te cuente los secretos de su pelazo.

· No perdona la hidratación. “Una vez que me he aclarado el champú, y mientras me estoy limpiando el resto del cuerpo, me aplico una mascarilla Superalimento BB7 de Pantene, porque como tiene pro-vitamina B5, lípidos y antioxidantes, me lo nutre un montón y me lo deja fenomenal”.

· Menos aparatos y más sentido común. “Todo se desgasta, y el pelo también. Yo durante una época abusé mucho de las planchas, las usaba todos los días, se me enredaban en el pelo y me hacía un gran estropicio, porque me lo partía. De todo hay que saber el manejo y también utilizarlo en su justa medida”.

· Sanearlo. “No hace falta darse un gran tajo para mantener la melena en buen estado, pero sí hay que cortarse las puntas cada cierto tiempo para que no se abran”.

· Evitar el estrés. “Eso es malísimo. De hecho, cuando he sufrido momentos de caída de pelo ha sido cuando he estado un poco estresado o triste, porque el pelo es reflejo de cómo te encuentras. Afortunadamente, no he tenido necesidad de ir a un profesional por temas de alopecia, y eso es una suerte. Los hombres sufrimos más de calvicie, pero yo pienso que si a mi edad tengo todavía este melenón, hay hombre Pantene para rato”.

· Redobla los cuidados en ocasiones especiales. “Si tengo una semana que he sometido el pelo a mucho daño, me aplico una ampolla con aceite de argán, la tengo durante un minuto y después me aclaro el pelo. No veas lo suave y brillante que te lo deja”.

Y una última recomendación de Mario Vaquerizo para cuando salgas de viaje y no eches al traste todo lo conseguido: “Mejor no uses los productos de los hoteles, a mí me resecan mucho el pelo, así que prefiero llevarme en la maleta los tratamientos que me funcionan y con los que me veo más guapo”.

