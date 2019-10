30 oct 2019

¿Te acaban de poner una reunión importantísima para mañana a las 9 y todavía te quedan horas para terminar el informe e irte a casa? Si, entre todo el mogollón que tienes sobre la mesa, lo que más te preocupa es la visión terrorífica de tu melena, por la que empiezan a asomar las raíces, te diremos que existe una solución de urgencia, el spray cubre canas, que hará que ese sea el menor de tus problemas.





Este pequeño botecito te salvará de más de un momento comprometido. En forma vaporizador, de polvo con pincel retocador o de cepillo (parecido al del rímel), es el mejor remedio exprés para algunas emergencias capilares. ¿Que empiezan a asomar algunas canas por tu melena y no quieres arrancártelas por eso que dicen de que salen más (mentira cochina) y tampoco quieres “lucirlas”? Aplícate este producto de efecto inmediato.

1. Magic Retouch Precision de L’Oréal Paris (7,95 €). 2. Root Retoucher de Schwarzkopf (5,95 €). pinit d.r.

¿Que se nota ya mucho la diferencia entre tus mechas y el tono más oscuro de esos dos centímetros de tu pelo auténtico que asoman triunfantes por la frente? Este corrector de raíz aplicado de forma sutil y en un color más claro que el tuyo rebajará la diferencia de coloración. Incluso, si quieres probar con un look distintos, pero no sabes si te quedará bien, con este producto podrás simular unos reflejos que ni el mismísimo Rupert. ¡Visto y no visto!

Además, si lo piensas, el spray cubre canas es el mejor truco casero que ha inventado la cosmética capilar, porque te permite espaciar las citas al salón de peluquería y seguir manteniendo un aspecto cuidado entre sesión y sesión. Y por si esto fuera poco, los hay que también sirven para retocarse las cejas y otros que aportan volumen a los cabellos finos, además de colorearlos.

1. Insta Recharge de Wella Professionals (18,50 €). 2. Volumising Coloured spray de Serioxyl (23,20 €). pinit d.r.

Y, lo mejor de todo, si eliges bien el producto, nadie se dará cuenta del apaño, no importa si eres rubia, morena o pelirroja. Por cierto, no temas, cuando alguien te toque el pelo no se le manchará la mano, ni te caerán churretes si haces ejercicio, ni tendrás que ponerte a cubierto si llueve y tampoco dejarás la almohada perdida. Eso sí, el embrujo desaparecerá tan pronto como te laves el pelo. Lo bueno es que no necesitas un champú especial para retirarlo, basta con el que usas de forma habitual, porque el pigmento se va con cualquiera.

Ahora que sabes que este tinte fake es un gran solucionador y un remedio de urgencia, seguro que le reservas un hueco privilegiado en tu tocador y te olvidas de ese arcaico y chapucero truco de aclarar las raíces con champú seco (argggg).