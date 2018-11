7 nov 2018

Las cuatro canas al más puro estilo Filemón Pi que sobresalían en la noche del lunes sobre la raya del cuero cabelludo de Letizia Ortiz han vuelto locas a las redes sociales. ¿Se ha abandonado la Reina? ¿Quiere hacer de sus cabellos grises una demostración de principios? ¿O simplemente no le ha dado tiempo a teñirse y ha decidido tirar para adelante? Sea como fuere, la fiesta en la que el periódico La Razón conmemoraba su vigésimo aniversario se ha convertido en noticia por algo tan nimio como un pelo blanco.

Vamos a unirnos a la conversación con unos cuantos argumentos. Porque, ¿realmente se podría haber evitado que el mundo entero contemplara las canas de la monarca española? Y lo que más aún interesante: ¿por qué le damos tanta relevancia a algo que no debería tener la más mínima importancia?

En realidad no se sabe si la Reina ha salido así a propósito o no. Aunque tenemos unas cuantas pistas para llegar a ciertas conclusiones. Para empezar, la longitud de las canas. Las que se ven en en los mechones centrales surgen de la coronilla, siguen la línea de formación de la coleta baja y llegan casi la nuca. Vamos, que no parece que en la persona que ha elaborado el recogido (con consentimiento de quien lo luce) hubiera ninguna intención de ocultar.

Es curioso porque, si realmente hubiese querido deshacerse de ellas, podría haberse teñido en la peluquería o en palacio. Y si no le hubiera dado tiempo a hacerlo por su complicada agenda, todavía contaba con otra solución: lo tenía tan fácil como usar uno de los sprays de disimulado de canas que llevan un par de años en el mercado.

Los tienen varias marcas y sirven para pulverizar un polvo micronizado de una tonalidad similar al cabello. Pero, claro, entonces se habría arriesgado a que la lluvia, que caía persistentemente durante el acto, acabara arrastrando los pigmentos que podrían haber acabado como el rosario de la aurora. Y en ese escenario imaginamos que las críticas habrían sido mucho peores.

Las canas de Letizia no son muchas y, por mucho que se empeñe la gente, no denotan su edad. En realidad, los cabellos blancos se pueden tener a cualquier edad. Cierto que se producen más en la edad adulta porque el bulbo piloso pierde la capacidad de producir melanina. Pero hay mujeres que, por razones genéticas, pierden esta capacidad mucho antes y encuentran canas en sus cabellos a los 18 años.

Y, sinceramente, tener que pasar por la peluquería cada 15 días para teñirlas se convierte en un auténtico calvario para muchísimas mujeres. Por eso han surgido movimientos de rebelión que quieren acabar con el estigma de las canas. Como @grombe, una celebración radical del fenómeno del pelo gris en el que las mujeres que participan muestran sus orgullosas fotos de pelo canoso (y espectacular, añadimos). Después de todo, ¿no estamos en un momento social en el que se ensalza todo lo natural? ¿Y qué hay más natural que una cana?

Pues eso, que si al Reina Letizia lo ha hecho a propósito no podemos menos que aplaudir humildemente desde aquí. ¿Qué te parece a ti?

