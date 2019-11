18 nov 2019

Al contrarío que ocurría en el pasado, cuando casi todas las mujeres aprovechaban los meses de frío para oscurecer su cabello y los de verano para aclararlo, las reglas en este aspecto también han cambiado. Charlize Theron lo demostró la semana pasada con su nuevo look de pelo (más corto y rubio); al igual que Natalie Portman, que ha optado por un balayage smoky gold para aclarar ligeramente su melena. Y Emma Roberts ha sido la última famosa en apostar por el rubio, diciendo así adiós al tinte moreno que ha llevado los últimos cuatro meses.

La semana pasada la intérprete de American Horror Story acudió a la peluquería Nine Zero One de Los Ángeles para salir de allí, dos horas después, con una melena totalmente diferente: rubia y más larga. La estilista de famosas Nikki Lee ha sido la encargada de este cambio de look, donde ha optado por un rubio más cálido, dejando claro que las tonalidades heladas ya no son tan tendencia.

Pelo más largo y rubio. Así es el nuevo cambio de look de Emma Stone. pinit isntagram: @nikkilee901

Emma no solo ha cambiado el color de su melena, sino que también ha añadido unos centímetros a su largo con ayuda de las extensiones, que la peluquera ha cortado con capas largas para aportar textura y conseguir que el nuevo look capilar de la actriz tenga un acabado renacentista.