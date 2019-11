21 nov 2019

Hace años eran las pasarelas de moda las únicas que marcaban las tendencia, tanto de ropa como de maquillaje. Sin embargo, ahora las influencers, el street style y las redes sociales también tienen mucho peso en el momento de decidir qué está in y qué out. Las famosas con más seguidores han dictado sentencia sobre los peinados que son imprescindibles este otoño: dos muy sencillos y otros dos en los que los accesorios de pelo son los protagonistas. ¿Lo mejor? Son favorecedores y muy fáciles de hacer en tu propia casa.

Kim Kardashiasn suele lelvar todas las tendnecias y esta coleta sesentera no iba a ser menos. pinit Instagram: @kimkardashian

Coleta retro

Este semirecogido, inspirado en los años sesenta, ya lo han llevado varias famosas e influencers. Lo bueno que tiene es que combina perfectamente la comodidad de llevar el pelo recogido con la seguridad que aporta el llevarlo suelto. La clave está en que la parte de la coleta esté bien pulida, la goma quede oculta con un mechón de pelo y que el cabello que queda suelto esté peinado con las puntas bien marcadas hacia dentro y tenga mucho brillo.

Las diademas de tercipoelo, como la de Paula Echevarria, son perfectas para la noche. pinit gtres

Diadema

Es el accesorio de pelo imprescindible de la temporada y según su estilo se puede combinar con looks de día, tanto casual como algo más formales, y con looks de noche o fiesta. Las diademas son perfectas porque requieren un esfuerzo mínimo y quedan igual de bien con el cabello peinado liso, ondulado o incluso rizado. ¿A qué esperas para hacerte con una?

Alexandra Pereira ha optado por las horquillas de brillantes, pero las de perlas también son imprescindibles. pinit Instagram: @alexandrapereira

Horquillas

Después de hacer sido un complemento capilar clave de la primavera, este otoño las horquillas siguen adornando las melenas más a la última. Con perlas o brillantes son perfectas para subir cualquier look. La opción más clásica es colocarlas a un lado, con la melena suelta; pero las más atrevidas también las llevan de manera simética con la raya en medio, de tamaño maxi adornando una coleta o un moño, en la parte superior de la cabeza acompañando a un half bun o en la zona trasera sujetando los pelillos que se escapan al hacer un recogido top kont.

El moño bajo de Paula Ordovás es un peinado apto para las 24 horas del día. pinit Instagram: @paulaordovas

Moño bajo

Tanto las coletas como los moños bajos han sido dos propuestas capilares de las pasarelas para esta temporada y nosotras estamos tan contentas porque son los peinados más sencillos de realizar. En cuanto a la raya, la melena dividida en medio sienta bien a los rostros ovalados, ligeramente ladeada es perfecta para las facciones redondas, de lado para las caras angulosas o cuadradas y si tu rostro es triangular será mejor que la obvies.