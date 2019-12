27 dic 2019

Entre todas las opciones de peinados fáciles para esta Navidad, el moño alto, también conocido como top knot o moño de bailarina, es una de las opciones más elegantes y apetecibles. Y no solo porque se trate de un recogido fresco y natural muy similar al favorito de las famosas en la alfombra roja (el recogido updo), si no porque se puede hacer en casa en menos de cinco minutos con este paso a paso para salvar cualquier look de fiesta.





Solo necesitas un secador, una goma, varias horquillas, unas planchas, un spray texturizador y tener el pelo recién lavado tal y como explica el Equipo Artístico de Llongueras (creadores de este hairstyle), que aconsejan hacerlo "el día anterior o el mismo día, según el tipo de cabello".

El top knot, ideal para rostros redondos y ovalados. pinit d.r.

Cómo hacer un top knot en tres pasos

1. El primer paso y el más importante es preparar el cabello para darle textura con un spray de peinado. Esto hará que tenga una base consistente durante horas y horas. Para mejores resultados, elimina la humedad del producto aplicando calor con el secador para darle aún más forma.

2. En el momento de elegir la altura del moño. Para ello, haz una coleta en la parte superior de la cabeza en el punto que desees para después separar la melena y sujetarla con horquillas, mechón a mechón, alrededor de la goma del pelo.

3. Para terminar, y darle un toque messy, suelta varios mechones en la parte delantera y aplica fijador para conseguir el acabado pulido que tanto caracteriza a este peinado clásico.

Modelo: Patricia Garela. Peinado: Llongueras. pinit d.r.

Un peinado que, según los estilistas de Llongueras, es "perfecto para mujeres con el cabello largo, aunque también puede hacerse en medias melenas". Y además, sienta bien a todos los rostros pero es ideal para los óvalos redondos y ovalados gracias a su verticalidad.