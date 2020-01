10 ene 2020

Si estás pensando en un cambio de look que le dé un nuevo aire a tu pelo, tenemos la inspiración que necesitas. Tranquila, no te vamos a proponer ningún color inesperado, tendencia loca o decoloración radical. Al contrario: este comienzo de 2020 nos ha traído tonos bastante sosegados y matices que no te costará nada asumir. Por ejemplo, el 'strawberry blonde' (algo así como rubio de fresa) que llevan Isla Fisher o Nicole Kidman. Es la mejor opción para darle un cambio más o menos sutil a una melena rubia o aclarar una pelirroja.

El rubio con un matiz rosado de Nicole Kidman. pinit

Este tono de rubio con matices de rosa es en realidad una combinación de rubio y pelirrojo que, además, tiene un mantenimiento mucho más relajado que un rosa intenso que pierde rápidamente su pigmentación. Queda espectacular tanto si se aplica de manera uniforme o en un degradado ombré.

El color chocolate oscuro de Daisy Ridley es una opción fantástica para las morenas. pinit

Si prefieres los tonos oscuros, estás de enhorabuena, porque la tendencia de temporada y la inspiración que nos llega de Hollywood favorece el negro azabache y el castaño oscuro,con matices más o menos chocolate. Daisy Ridley lleva un bob con un tono vibrante, cálido y brillante fastuoso.

La cantante Lana del Rey también ha abandonado el pelirrojo por un castaño casi negro. pinit

La cantante Lana del Rey es una de las famosas que ha cambiado su tono pelirrojo por un profundo castaño oscuro, casi negro. Estos colores hacen que el pelo parezca más denso (valóralos si tienes el pelo fino) y confieren un brillo espectacular a la melena.





Keri Russell lleva unas sutilísimas mechas que aportan volumen y luz de forma casi imperceptible. pinit

Si no te convence llevar un solo color y prefieres optar por un trabajo con mechas, una de las tendencias al alza entre las famosas es elegirlas casi imperceptibles, de forma que su presencia sea sutilísima. Así las lleva la actriz Keri Russell: apenas un tono más claras que su color de base.

Este efecto sutil en las mechas funciona igualmente en las melenas rubias. Por ejemplo, la de Rachel Brosnahan, protagonista de "La maravillosa señora Maisel". Ese tono o medio tono de contraste basta para aportar dimensión y volumen, sin romper demasiado el color.

Las mechas súper contrastadas de Chrissy Teigen también triunfan en la tendencia de color de 2020. pinit

Como la tendencia es caprichosa, a la vez que triunfa la sutileza total en el color, nos propone un contraste máximo, con tonos incluso contrapuestos. Sin llegar a la icónica melena de dos tonos que llevó Mónica Naranjo, nos convencen las mechas rubias con las que Chrissy Teigen ilumina su melena castaña. Evidentes pero potentes.

Dua Lipa lleva una versión extrema de las mechas, casi una melena bicolor. pinit

Puestos a buscar un bitono radical, la propuesta que más nos gusta es la de Dua Lipa, bastante arriesgada por mezclar un rubio muy amarillo con su melena oscura. No es para todas, pero puestos a buscar un cambio de look total, es una buena opción. Además, puedes volver al oscuro en cualquier momento.