20 nov 2019

Ya lo dicen las madres, en la vida hay que saber de todo, y esto incluye teoría del color. Pero si eres algo daltónica y te cuesta distinguir entre el tono de pelocinnamon spice y el ginger beer, pongamos por caso, y eso de los colores primarios y secundarios te suena a chino, olvídate del Pantone y confíalo todo a los expertos.

Chad Kenyon pasa por ser uno de los más admirados –por algo es el colorista de las celebrities en Estados Unidos, y pronto en España, pues atenderá en Tacha varias veces al año­– y tiene la clave de las tendencias que vamos a llevar sobre la cabeza en los próximos meses.

“Por fin los tonos cálidos se están poniendo de moda muy poco a poco. Hasta ahora se han llevado los colores hipercenizos, pero en los próximos meses se van a imponer los tonos doble dorado, albaricoque… Yo hago primero las mechas, para dar luz y después pongo el tono cálido o frío, lo que corresponda”.

Y es que el creador del Colormelt (una mezcla de hairstrobing y de mechas balayage) alza la mano para pintar con su brocha melenas como si fueran lienzos. “Veo el cabello con perspectiva, como si estuviera haciendo un maquillaje capilar. Cuando tiño el pelo, analizo el rostro, los pómulos, etc. Me fijo si mi clienta tiene la cara ovalada, pero también tengo en cuenta la rueda del color y elijo tonos que vayan con su tipo de piel y sus ojos”, señala.

Lo suyo es maestría, porque además de acertar con el color consigue que parezca natural con algunos trucos. “En la zona delantera, la que bordea la cara, tiene que haber más luz, ya que esos pelitos, si tuvieran el color original, serían más claros que el resto, pues son más finos y el sol los decolora más. Hay que tener esto muy en cuenta, porque si te tiñes el pelo de un color oscuro, esos cabellos van a tener un color más intenso y el resultado final no solo parecerá falso, sino que nos aportará más dureza al rostro y nos hará más mayores”.

Pero si los comienzos son importantes, no lo son menos los finales. “Las mechas no deben hacerse únicamente en la raíz, también hay que pintarlas de forma estratégica, y que sean hipersutiles, en las puntas, porque esa zona, en un cabello no coloreado, es siempre más clara, y no hay que olvidar que lo que buscamos es un efecto natural al colorear el pelo”.

Chad Keynon ha dado con el santo grial de la coloración. Poco más se puede añadir, salvo que una vez que tengas esta maravilla de pelo teñido, lo cuides como es debido.