21 ene 2020

Compartir en google plus

Enero y septiembre son los meses preferidos por casi todas las mujeres para someterse a un cambio de look, que puede incluir corte, color o ambos. Sin embargo, hay otras a las que no les importan demasiado las tendencias y lucen siempre una melena más o menos del mismo estilo –para ellas están los cortes que son tendencia y más favorecen al pelo largo–. Para ellas es perfecto el MicroCut, una técnica de corte para evitar la rotura de las puntas y mantener el look capilar fresco, sano y con volumen .

El MicroCut consiste en cortar medio centímetro una vez al mes para no solo mantener las puntas sanas, sino también para lograr un efecto visual de melena más gruesa. Esto se debe a que cortar repercute en una mejora de la calidad de la punta, que tiende a romperse con facilidad, sobre todo cuando interfieren factores externos como el frío, los frecuentes cepillados y el uso del secador y de herramientas de peinado con calor.





VER 10 FOTOS Del capeado de Aniston al flequillo de Brigitte Bardot: los cortes de pelo más icónicos para cambiar de look en 2020

Cuando no se cuida el cabello como es debido y no se corta lo suficiente, “las puntas se debilitan en mayor medida que el resto del cabello y se afinan, por lo que la melena parece más corta y fina ópticamente. Más pobre, en definitiva”, asegura Verónica Castro, directora del salón de peluquería Vanitas Espai.

Por tanto es mejor acudir a la peluquería más a menudo para repasarse las puntas, que dejar pasar los meses y tener que deshacerse de unos cuantos centímetros de cabello. Eso sí, no temas por el dinero porque realizarse un MicroCut cuesta justo la mitad que un corte convencional.