31 ene 2020

Jennifer Lopez y Shakira asistieron ayer a la rueda de prensa de la Super Bowl, donde la primera derrochó el glamour típico de una diva y la segunda lució un estilismo más propio de una barbacoa. Aunque la ropa no fue lo único que destacó de JLo… En vez de lucir su característico pelo largo–los moños los reserva para ocasiones especiales como los Premios SAG o los Globos de Oro– la cantante apareció ante los fotógrafos y periodistas con un nuevo corte de pelo: su melena estaba más corta de lo habitual, ya que sus puntas le llegaban a zona que hay ente los hombros y el pecho.

Su peluquero habitual, Chris Appleton, ha sido el encargado de cortar el cabello de la cantante para después peinarlo, con ayuda del secador y de un cepillo redondo grande, con las puntas hacia dentro, un acabado rescatado de los años noventa y que es totalmente tendencia en 2020.

Chris Appleton, l peluquero de Jennifer Lopez, ha subido esta imagen del nuevo corte de pelo de la cantante, a su cuenta de Instagram. pinit

Sin embargo este no es el primer look capilar al que se ha sometido JLo en lo que va de año. Hace un par de semanas, después de conocer que la academia del cine americano no la había nominado al Oscar por su papel en Hustlers, la también actriz decidió aclararse significativamente el pelo, con ayuda de unos reflejos rubio dorado que le aplicó Chris Appleton.

Tendremos que esperar a la madrugada del lunes para ver si este corte ha sido el último cambio de cabello de la intérprete de El Anillo o si pretende sorprendernos (de nuevo) durante su actuación durante el medio tiempo de la final de fútbol americano.