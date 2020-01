15 ene 2020

Jennifer Lopez no parece de este mundo. Ya no cumple 50 años, pero tiene un aspecto más deslumbrante y juvenil que cuando tenía 20. Es cierto: los cuidados que pueden procurarse las ricas y famosas no están al alcance de cualquiera. No solo una alimentación cuidada al milímetro, sino horas de sueño suficientes, el mínimo estrés, cremas con fórmulas avanzadas, tratamientos cosméticos a placer, retoques incesantes... Aún así, siempre existe algún pequeño truco descubierto por las celebrities que podemos apropiarnos para mejorar en lo posible el autocuidado. Por ejemplo, las cremas de una marca estadounidense que incluyen en su formulación un ingredientes sorpresa: el llamado bótox natural. La usan Kate Middleton, Michelle Obama, Meghan Markle, Leonardo DiCaprio...

La intachable tez de Kate Middleton tamibén se debe en parte al bótox natural. pinit

El producto estrella de Biotulin, la marca que nos ocupa, es un gel orgánico que incluye en su fórmula espilantol, una anestésico natural que reducen al contracción de los músculos y relaja las facciones. Resultado: dejamos de percibir las arrugas de expresión. Además, tras 30 días de uso continuado, asegura reducir la longitud y profundidad de las arrugas. Jennifer Lopez ha recomendado personalmente en su perfil de Instagram otro producto de esta marca: el contorno de ojos. Se llama Eye Matrix y contiene cannabis sativa, uno de los ingredientes al alzan en la cosmética que combate la caída de los párpados además de las arrugas y las ojeras.





El contorno de ojos con cannabis sativa de la firma Biotulin que usa Jennifer Lopez. pinit

El 'hype' que rodea a los productos de esta marca, sobre todo a los que incluyen el llamado bótox natural, es enorme. Parece que la Duquesa de Cambridge, Kate Middleton, recomendó su uso a Michelle Obama y Meghan Markle (cuando aún se hablaban). Madonna, Leonardo DiCaprio y Kim Kardashian son otros de sus rumoreados usuarios, hasta el punto de que la megaestrella de los realities parece haber adquirido los derechos de comercialización de la marca. ¡Interesante! Si a Kim le interesa, es prueba de que funciona...