4 feb 2020

Llevas años buscando un cepillo que te acompañe a todas partes y años fracasando en el intento de encontrar aquel que te ayude a dominar tu melena. Son demasiado pequeños, o demasiado cuquis, para ser verdaderamente útiles. Y después de una jornada laboral de moños y coletas, es imposible devolverlo al estado en el que salió de casa.

A nosotras también nos pasa pero, afortunadamente, hemos encontrado un peine que puede resolver todos nuestros problemas. Y además lo hace ocupando el mínimo espacio posible y ofreciéndonos otro de los utensilios beauty sin el que no podemos salir de casa, un pequeño espejo.

Ha sido en Amazon donde hemos encontrado este práctico peine de púas anchas que ocupa lo mismo que una tarjeta de crédito y tiene un espejo incorporado en su parte trasera. Pertenece a la firma neoyorquina Go-Comb y cuesta 18,15 euros, tanto en su versión floral y plateada como en dorado con diseño geométrico.

Los dos diseños que podemos comprar en Amazon, con espejo incluido.

Su precioso diseño y lo práctico de su tamaño nos llevó a investigar más sobre la firma, y nos encontramos con una empresa dedicada al completo a los peines, con diseños de floridas estampaciones, fabricados en plástico o metal e incluso con abridor de botellas añadido.

Peina y abridor, más práctico de lo que parece.

A través de la web, donde tienes que pagar los gastos de envío aparte, también puedes comprar un peine personalizado con tu nombre, y no todos los diseños están disponibles con frontal de espejo. El grosor de las púas también es variable, y existen diseños con púas finas, más recomendables para las melenas cortas.

La versión personalizada, que se puede encontrar en la web.

Las melenas largas rizadas que eviten los cepillos y aquellas que no tengan reparos hacia los desprestigiados peines, pueden encontrar en el peine de cartera de Go-Comb el fiel salvador de nuestros looks que tanto tiempo han estado buscando. Y a partir de ahora la mayor complicación no serán los enredos indeseados, sino hacer el esfuerzo de comprar solo uno.

En rosa, con aire de peineta.

Y tú, ¿te apuntas al peine cartera más estiloso?