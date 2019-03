11 mar 2019

La falta de tiempo es algo incuestionable y por eso cada vez son más las mujeres que aprovechan la hora de la comida para ir al gimnasio. Sin embargo, esta práctica se puede volver algo engorrosa para aquellas que no tengan el pelo corto, ya que peinarse en cinco minutos después de haber hecho ejercicio no es tarea fácil. Te proponemos cinco peinados fáciles de hacer en tiempo récord y con los que tus compañeros alucinarán cuando te vean volver del gym.

Una simple cita es suficiente para subir el nivel de cualquier coleta. pinit instagram: @victoria_ralphhair

Coleta con cinta

Este es el recogido más fácil de hacer del mundo. Tan solo tienes que recoger tu pelo a la altura de las orejas y enrollarle una cinta negra alrededor. Y, si te atreves, puedes hacerte una coleta como la de la imagen, para lo que tendrás que dividir el pelo en tres secciones, como si fueras a hacer una trenza y cruzar el mechón de la derecha y el de la izquierda y sujetar ambos, junto con el central, en una goma y después adornar con la cinta.

No renuncies a lucir un top knott aunque tengas el pelo rizado. pinit instagram: @unbelievable_melanin

Top knott rizado

El hecho de que tengas el cabello rizado no tiene que ser un impedimento para que presumas de rizos con un moño bien alto. La clave está en no dejar el pelo demasiado tirante y en colocar los bucles en la parte de arriba de tal manera que no queden aplastados en el moño. Y no te olvides de sacar algún mechón lateral en el que tendrás que avivar los rizos con ayuda de algún producto de peinado.

El half bun es el recogido de moda en Instagram. ¿A qué esperas para lucirlo? pinit instagram: @ritaeliasoficial

Half Bun

Es probable que, tras el ejercicio hayas sudado algo y que, a pesar de que el resto de tu melena esté bastante bien, la zona del flequillo no esté tan perfecta como a ti te gusta. La solución es hacerte un half bun medio moño que, aparte de ser uno de los estilos de moda en Instagram, también es fácil de hacer y muy resultón. Un poco de champú en seco será tu mejor aliado.

Serás la más chic si luces una trenza con un pañuelo a juego con tu ropa. pinit instagram: @brittsully

Trenza con pañuelo

Si quieres lucir un look capilar cómodo pero chic, esta es tu opción. Tan solo tendrás que añadir el pañuelo que mejor combine con tu ropa a uno de los mechones de tu trenza y realizar esta de la forma habitual. Te aconsejamos que no aprietes mucho los mechones porque queda mucho más bonito que el resultado esté medio deshecho.

No tengas miedo de dejar a la vista las horquillas de toda la vida. pinit instagram: @bittsully

Recogido con horquillas

Aunque te cueste creerlo las horquillas de toda la vida ahora se han convertido en el accesorio capilar imprescindible que, lejos de intentar ocultarlo, se llevan bien a la vista. La manera de colocarlas no puede ser más fácil: elige el mechón de pelo que quieres sujetar y coloca varias horquillas cruzadas sobre él. Si tu pelo está muy limpio o es demasiado fino y liso, añade un pelín de laca en las horquillas antes de colocarlas sobre el cabello para que se agarren mejor.

