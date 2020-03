3 mar 2020

La relación de la familia Kardashian-West con Olivier Rousteing, el director creativo de Balmain, va viento en popa. No es la primera vez que Kim y sus famosas hermanas se ponen sus diseños, algunos de ellos en látex. Sin embargo, para el desfile de Balmain en la Semana de la Moda de París la gran diva de las redes lució tres total looks en confeccionados en este asfixiante material, en color mostaza, marrón y rosa. El traje que la gran Kardashian llevó al front row, el mostaza, no dejaba a la vista prácticamente nada más que cabeza y pies, ya que la chaqueta llevaba incorporados unos guantes. Y aunque la prenda en si misma era espectacular, no es lo que más llamó la atención de su estilismo. Lo que dejó al público asombrado fue su peinado.

La increíble cola de caballo que Kim Kardashian llevó al desfile de Balmain. pinit

Si la entrada de Kim Kardashian, embutida en látex, era espectacular, su salida no lo fue menos, pues se pudo ver perfectamente la larguísima cola de caballo que ondeaba frente al abundante trasero de la reina de Instagram. Imposible no mirar la larguísima coleta, probablemente las extensiones más largas que se ha puesto jamás la más famosa de las Kardashian Jenner. De hecho, cada vez que se acomodaba en la silla tenía que recoger la cola de caballo XXL para no sentarse encima.

El detalle de los guantes incluidos en la chaqueta de látex de Balmain es espectacular. pinit

El responsable del peinado, una idea que terminó eclipsando totalmente el look de Balmain, no es otro que Chris Appleton, uno de los estilistas de cabecera de Kim Kardashian y responsable de la enorme cola de caballo de Ariana Grande y de las extensiones gigantes de Jennifer Lopez. De hecho, Appleton ya había peinado a su clienta favorita con una coleta para la Met Gala en 2018, porque el pelo totalmente retirado de la cara le queda espectacular, además de destacar el siempre impecable maquillaje de Kim. No podremos clonar la longitud, pero el peinado nos convence desde ya. Anotado.