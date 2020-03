9 mar 2020

Lo sabemos casi todo sobre el pelo de Vicky Martín Berrocal: sabemos cómo es al natural cuando no utiliza las planchas y sabemos con qué mascarilla hidratante lo cuida entre otros detalles.

Por eso no podíamos pasar por alto su último cambio de look con un corte de pelo específico que nunca ha pasado de moda desde que la francesa Brigitte Bardot lo realzara como uno de los looks de pelo más icónicos de todos los tiempos.





Parafraseando a Coco Chanel pero sin estar de acuerdo, la diseñadora ha mostrado su nueva imagen en Instagram con un flequillo que le vamos a copiar por varios motivos.

Tiene el largo perfecto para las que no se atreven o les da pereza (lo entendemos), por lo que es súper fácil de peinar y de mantener. Favorece a cualquier rostro y a cualquier edad, pero sin duda, rejuvenece a partir de los 40. Además, ilumina el rostro, equilibra las facciones, disimula la frente ancha, hace los ojos más grandes y es apto para todos los tipos de cabello.

Vicky ha mantenido su melena larga, su tono marrón chocolate y ha añadido unas ondas que aportan volumen y movimiento. Pero los looks de pelo de las famosas han confirmado que el flequillo cortina también sienta bien a los cortes de pelo corto, a los ultralisos o a los rizados. ¿Es éste el flequillo más versátil de todas las tendencias capilares?