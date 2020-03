12 mar 2020

Tenemos que reconocer que alguna vez hemos intentado, sin demasiado éxito, tener la misma destreza peluquera que en las películas usando un bolígrafo como palo para hacernos un moño. Las gomas de la oficina nos parecían una buena idea hasta que comprobamos, a base de tirones, que nuestra melena necesitaba algo más suave. Y en un apuro casero incluso nos hemos agarrado algún mechón con las pinzas de tender la ropa. Pero nunca, nunca, habíamos pensado en el cable del cargador del móvil como un accesorio para nuestro cabello.

Ha tenido que llegar el desfile de otoño de Balenciaga para demostrarnos que los looks de peinado también pueden sacar provecho de la fiebre tecnológica en la que vivimos. Fue la estilista Holli Smith quien recurrió al cable del cargador del iPhone para crear los moños y coletas de los peinados de las modelos. Y el resultado nos encanta.

Tal y como hemos podido ver en algunas de las publicaciones de Instagram que recogían la innovadora propuesta, la estilista cierra el coletero con una horquilla que engancha el cable al pelo y recoge ambos lados del mismo.

El desfile de Balenciaga estaba relacionado con el fin del mundo y este nuevo accesorio para el pelo, que iba acompañado de una modelo con teléfono móvil, es una crítica a la obsesión de la sociedad por estar conectado a todas horas. Y una inspiración para darle una segunda vida a esos cables de cargadores que ya no te sirven, porque has cambiado de teléfono, y no sabes qué hacer con ellos.

Si bien el blanco de la propuesta original es perfecto para la primavera, no vamos a dejar de probar este moderno accesorio con otros tonos y composiciones. Aunque, muy probablemente, el problema no va a ser el número de aspirantes a convertirse en protagonista de nuestros moños, sino el estado de los cables. Todo sea por darles una nueva vida.