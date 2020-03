20 mar 2020

Tan solo llevamos una semana de confinamiento y, aparte de teletrabajar, salir al balcón a las 20h y hasta tener tiempo de aburrirte en casa, has aprovechado también esta cuarentena causada por le coronavirus para aplicarte mascarillas en todo el cuerpo, hacerte un spa casero, exfoliarte a conciencia y arreglarte las uñas de manos y pies. Sin embargo, ¿qué pasa con tu tinte capilar? Las peluquerías finalmente están cerradas por el momento, por lo que si tu raíz comienza a ser más que visible, te va a tocar recurrir al tinte casero. “Aunque no es lo deseable, las circunstancias son las que son… Una medida precavida es que te retoques solo la raíz, ya que si el resultado no es el deseado, después será más fácil arreglarlo en el salón de peluquería”, aconseja Eduardo Sánchez, director de Maison Eduardo Sánchez.

Cuando estés en la farmacia o en el supermercado eligiendo tu tinte casero, es importante que no te fíes por el color de pelo que aparece en la caja, sino que es mejor que elijas uno más claro. Esto es porque una vez aplicado el tinte, suele ser más oscuro de lo que parecía en la carta de color. Para acertar fíjate en qué número se corresponde con el tono de tu pelo y compra un número menos, que se corresponde a un tono más claro.

Al llegar a casa, ponte ropa vieja y una toalla que no te importe manchar y, tal y como aconsejan todos los fabricantes de tinte, haz primero una prueba de alergia. Esta consiste en aplicar la fórmula tan solo en un mechón, preferiblemente de la zona de la nuca, para comprobar que no te da reacción y, de paso, ver si es el color correcto para ti.

Si todo va según lo previsto, aplícate vaselina alrededor de todo crecimiento del cabello y también en las orejas. Este gesto evita que la mezcla manche tu piel y también que la irrite. Después, “es importante que te pongas unos guantes y dispongas de un bol y un peine, herramientas que permiten una distribución controlada y uniforme del tinte”, recomienda Mindy P. experta colorista de eSalon, quien añade… “secciona tu cabello en cuatro cuadrantes y trabaja estas en subsecciones, empezando siempre por la raíz, y así evitarás dejarte parte de tu melena sin coloración,” añade. Además, es importante que respetes siempre los tiempos de exposición que marca el fabricante. “Es erróneo pensar que dejar el tinte puesto durante más tiempo hará que este cubra más; lo único que se consigue con esta práctica es irritar más el cuero cabelludo”, advierte Sánchez.

Luego te toca pasar a aclarar el tinte y lavarte la cabeza. Aplica dos manos de champú y finaliza con una buena mascarilla. Durante el aclarado asegúrate de terminar solo cuando el agua salga clara y así te asegurarás de que no hay restos de pigmentos en tu pelo. Y si finalizas este paso con agua tibia o fría, mejor que mejor, ya que de esta manera sellarás la cutícula y ayudarás a que el color se asiente.

Por cierto, es aconsejable que no te hayas lavado el pelo en los dos días previos. El color funciona mejor sobre el cabello sucio y, además, de esta manera evitas aumentar la sensibilidad a posibles irritaciones. Y, por último, no desesperes si el tono final no es exactamente el que buscabas, ya que el color definitivo es el que tienes transcurridos dos días, que es el tiempo que necesitan los pigmentos para fijarse bien a la melena.