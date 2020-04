9 abr 2020

Compartir en google plus

La cuarentena nos está permitiendo poner nuestro cuerpo y nuestra piel al día, y ya no queda parte del cuerpo que no hayamos mimado, exfoliado e hidratado a base de nuestros tratamientos habituales o de mascarillas caseras. Y cuando pensábamos que ya no teníamos asuntos beauty que resolver, ha llegado Teresa Bass para recordarnos que nuestra melena puede ser un buen lugar en el que invertir el tiempo libre que nos deja el confinamiento.

Y es que la influencer no ha dudado ni un momento en compartir con sus seguidoras de Instagram sus trucos para lucir peinados bonitos y prácticos, y ya son muchas las que lo han puesto en práctica. Porque qué mejor manera que aprovechar todo este tiempo libre que afinando nuestras técnicas de peinado para llegar al fin de la cuarentena siendo una experta en el manejo del peine, el secador y todo aquello que haga que nuestro pelo se vea impecable.

La primera propuesta de peinado de Teresa Bass llegó hace unos días a su perfil bajo el título “tres peinados fáciles con coleta que os servirán para todo”. Y como ella misma reconoce en su publicación, son peinados muy sencillos, pero que quedan estupendamente y tienen como protagonista principal una sencilla coleta alta a que luego le añade unos rizos gracias a una plancha, y un lápiz.

Teresa y el lápiz rizador. pinit

Sí, un lápiz, sobre el que enrosca sus mechones y a los que luego les pasa la plancha, para conseguir un rizo corto y muy definido. Una propuesta que, tal y como ella misma ha compartido en su perfil, ha tenido mucho éxito entre sus seguidoras, que enseguida se han animado a ponerla en práctica.

Para su segundo video de peinados, Teresa Bass se decantó por las trenzas. “Son peinados desenfedados, no me gustan muy repeinados y así os lo enseño” explicó en su publicación. En el vídeo la influencer comparte cuatro peinados diferentes, desde las trenzas más sencillas en el lateral del cabello hasta aquellas que abarcan toda su bonita melena.

Teresa Bass, en un momento del vídeo sobre peinados con trenzas. pinit

Y para llevarlos a cabo compartió algunos de sus trucos, como utilizar una pinza de depilación para hacernos la raya en el cabello cuando no tenemos un peine específico para ello. O apostar por una laca fijadora que impida que “se salgan los pelitos” y nuestro peinado se vea mejor.

Así que si ya has agotado los tratamientos para la cuarentena, siempre puedes apuntarte a los trucos de peluquería de Teresa Bass para presumir de pelazo y peinados todo el verano.