20 abr 2020

Las melenas plateadas, gris perla o intensamente canosas son, ahora mismo, tendencia global. Pero no queremos hablarte de estos looks pluscuamperfectos, con brilo satinado y textura perfecta, sino de todo lo contrario. Lo que vemos hoy, ahora, cada día en el espejo son esas hebras grises más o menos salteadas, inmediatemente molestas y con una textura desagradable: unas canas que necesitamos borrar como sea. Hay opciones, como probablemente ya sabes: desde los sprays hasta los tintes caseros sin amoníaco. Sin embargo, este confinamiento al que nos obliga el coronavirus nos da la oportunidad de intentar una segunda vía, que nos sirve en bandeja una experiencia de cierto crecimiento personal. Una experiencia de reconciliación.

Aunque no tengas una melena completamente gris, las canas pueden producir un contraste fantástico con una melena oscura. pinit

El primer impulso al ver las canas, sobre todo si tienes el pelo oscuro y son escasas pero muy visibles, es borrarlas. Cuando aún son muy pocas, suelen producir una impresión de descuido en el pelo que no agrada a nadie. O habría que decir más bien solía, porque mujeres muy relevantes del panorama nacional (la reina Letizia, sin ir más lejos) o internacional (Alexandra Grant, la novia de Keanu Reeves, por ejemplo) han dejado que se vieran sus canas sin temor a que se las considerara dejadez. Este cambio de enfoque es importante, porque nos damos cuenta que el significado cultural que le atribuimos a un rasgo es perfectamente mudable. Lo que ayer era descuido, hoy causa admiración.

Estas semanas de confinamiento son perfectas para comprobar cómo nos llevamos con nuestras canas y si nos apetece sacarles partido. pinit

Sin caer en la tentación de elevar a categoría de pequeña heroicidad algo tan nimio, sí hay que reconocer cómo estas mujeres influyentes y poderosas están contribuyendo a cambiar el significado de las canas y la manera en que las mujeres hemos de reaccionar cuando aparecen. Gracias a ellas, ya no tenemos que ocultarlas celosamente para que no delaten nuestra edad. Eso sí: tenemos que superar la prueba del espejo y acostumbrarnos a verlas al otro lado. Observarlas hasta que dejen de disgustarnos. Estaremos iniciando un diálogo con uno de los rasgos de la personalidad que más nos cuesta controlar: la vanidad.

Si le damos una oportunidad de crecimiento a las canas, nos puede sorprender el tono que conseguimos al matizarlas. pinit

Cuando una de estas mujeres influyentes se fotografían con canas, sin maquillaje o visibilizando cualquier otro rasgo que no se considera atractivo, demuestran un enorme poder: prueban que son más fuertes que la vanidad. Algo complicado en una sociedad que exige una imagen milimétricamente pulida Nosotras lo tenemos mucho más fácil, aunque el juicio de compañeros de trabajo, amigos e incluso familia puede llegar a afectarnos. Sin embargo, aceptar las canas, acostumbrarnos a ellas, integrarlas en nuestra imagen, nos puede mostrar un camino de reconciliación con nosotras mismas y con lo que somos enormemente provechoso. No solo por amarnos tal y como somos, sino por elegir un look interesante, que no se preocupa tanto por si encaja en el molde de la belleza juvenil. En las últimas semanas, Pinterest ha detectado un incremento del 800% en las búsquedas sobre pelo gris. Si estás harta de teñirte, es el momento perfecto para hacerte amiga de tus canas.