18 nov 2019

La lucha contra las canas sigue siendo uno de los principales quebraderos de cabeza para la gran mayoría, aunque cada vez estén más normalizadas. Y es que, aunque cada vez más mujeres apuesten por llevar su cabello al natural, todavía hay otras muchas a las que una de estas canas puede arruinarles el día y generarles una urgente necesidad de ocultarla.

Lo cierto es que las canas pueden aparecer por muchísimas causas diferentes que no tienen que ver siempre con la llegada a una cierta edad, de hecho también pueden aparecer por factores genéticos, situaciones de mucho estrés, abuso de secadores, planchas y productos químicos en el pelo... La lista de causas es muy numerosa, así que para empezar, es importante afrontarlas con total normalidad y si lo que deseas por encima de todo es disimularlas pero no quieres ni escuchar hablar de los tintes.

Nuestro consejo es que primeramente optes por un baño de color libre de amoniaco que refresque y aporte brillo a tu color de pelo sin estropearlo y si lo que te preocupa una vez llegados a este punto son las raíces o las canas que no queden bien cubiertas, entonces te aconsejamos que no pierdas de vista el truco de la influencer Paula Moya. Un truco beauty con el que conseguirás camuflar las canas y raíces en segundos:

"No, no es una máscara de pestañas, es lo que me salva la vida cuando me sale la dichosa cana y voy deprisa y corriendo. Solución: el Magic Retouch de L’Oréal en dos segundos la cana desaparece y lo puedes llevar en el bolso sin problemas. Yo era de esas personas que se arrancaba la cana ahora, ya no puedo hacerlo son demasiadas", ha revelado Paula Moya en una de sus recientes publicaciones de Instagram.

Lo cierto, es que no hemos podido evitar ficharlo en nuestra lista de imprescindibles beauty para el cabello, sobre todo porque se trata del primer cepillo cubrecanas instantáneo para acabar con las canas localizadas y porque además garantiza un resultado súper natural. Todo gracias a que está disponible en cinco tonos diferentes para cada color de pelo. Solo tendrás que acertar con el color que mejor encaje con tu tono de cabello y pasar el cepillo por encima de la cana ¡la harás desaparecer en segundos! ¿Lo mejor? Conseguirlo te costará menos de 8 euros.

Cepillo cubrecanas instantáneo Magic Retouch Precision de L'Oréal, 7,95 euros. pinit L'Oréal

Además de este novedoso cepillo cubrecanas, nosotras te recomendamos que también recurras a otro tipo de trucos para conseguir camuflar más aún esas canas localizadas. Un buen truco es huir del pelo liso y optar por peinados con ondas, esto hará que las raíces no queden tan visibles. Lo mismo conseguirás si cambias la raya clásica por la raya en zigzag o por los peinados con efecto mojado.





VER 10 FOTOS No te hagas un lío con la raya: famosas y "royals" la llevan en medio

¿Preparada para despedirte de las canas?