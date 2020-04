21 abr 2020

Aprovechar el confinamiento para dedicarte el tiempo que no tienes normalmente es una de las mejores opciones para pasar la cuarentena. Es el momento de cuidarte el pelo para que en la vuelta a la realidad puedas presumir de melena. Si ya has fichado cómo hacer un mantenimiento básico de tu cabello y has probado las mascarillas naturales con ingredientes que tienes en tu nevera y no has conseguido el resultado esperado, atenta al truco que ha compartido Marta Soriano para conseguir un extra de hidratación en su pelo.

La influencer, que tiene el pelo muy largo, acostumbra a aplicarse aceite de coco (¡cuidado con él!) y otros productos naturales para cuidarlo y mantenerlo con brillo. Sin embargo, durante la cuarentena está probando diferentes mascarillas que ella misma realiza en casa y que, dejándolas actuar durante horas, consigue una súper hidratación. La última que Marta ha compartido con sus seguidores es una que es perfecta para cualquier tipo de cabello ya que incluye tu propia mascarilla de confianza.

Sí, has leído bien. Lo que propone Marta es añadir ingredientes que seguramente tengas en la cocina a la mascarilla que mejor te va a ti y que utilizas habitualmente. La influencer mezcla un poco de la suya de Freshly Cosmetics con un huevo y dos cucharadas de aceite de oliva. Hay que tener en cuenta que ella tiene la melena muy larga, si no es tu caso es posible que tengas que reducir la "receta" a la mitad.

El huevo actúa como un acondicionador, de manera que lo deja muy sedoso y sus propiedades facilitan el desenredado para que tu cabello sea mucho más fácil de peinar. Por otro lado, el aceite de oliva tiene polifenoles y vitamina E, sustancias con alto poder antioxidante, y un efecto emoliente y suavizante que ayuda a tratar el cuero cabelludo. Además, contiene un alto poder nutritivo que favorece al crecimiento del pelo. ¡Estamos deseando probarlo!