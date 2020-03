24 mar 2020

Cabello quebradizo, seco, sin brillo, sin volumen... ¿Te suena de algo? Si a ti te pasa lo mismo, primero de todo lo que tienes que tener claro es que posiblemente los secadores, planchas (sobre todo si no usas protector térmico) y los productos inadecuados para tu tipo de cabello, tengan gran parte de culpa. Pero también entran en juego los factores genéticos, la alimentación y por supuesto la hidratación que le des a tu organismo.





Si eres de las que prefiere cortar por lo sano y recurrir a las tijeras para hacerse con un corte de pelo innovador entonces esto no es un gran problema para ti, pero si por el contrario eres de las que hacen todo lo posible por salvar esos últimos tres centímetros de cabello y seguir luchando por conseguir su melena XXL, entonces tenemos que decirte que lo mejor será que tomes nota del último truco de belleza que ha compartido Alice Campello.

De hecho la modelo siempre luce una piel y melena perfectas en todas sus fotografías y vídeos de Instagram, así que no hemos dudado ni un segundo en fichar su último truco beauty con el que asegura que su pelo está cada vez más sano y brillante y que aplica en su melena justo antes de ir a dormir: "Lleno el pelo de aceite de argán (Radiance Booster de MasQMai) y el Natural Beauty Elixir, hago una coleta, me voy a dormir y mañana al ducharme aclaro el pelo". Una rutina con la que asegura que ayuda a su cabello a no estropearse y a aportarle mucho más brillo.

Alice Campello ha revelado los dos pasos con los que consigue mantener su melena perfecta todo el año. pinit

Y lo cierto es que no nos extraña nada que Alice Campello consiga con este sencillo paso un auténtico pelazo. ¿La razón? El aceite de argán proporciona una nutrición intensa reparando la piel o en este caso, el cabello. Todo gracias a su composición rica en ácidos grasos esenciales, tocoferoles, carotenoides... En definitiva, es capaz de hidratar, suavizar, proteger y reparar en un solo gesto. Pero todo esto se intensifica aún más con la acción del Elixir, ya que este a su vez está compuesto por aceite de argán, aceite de chía, de aguacate, de semilla de uva, de avellanas, de jojoba y de almendras.

Nosotras te recomendamos que lo apliques de medios a puntas para evitar que la raíz del cabello se engrase demasiado y para reparar sobre todo las puntas, ya que esta suele ser la parte más castigada del cabello.

Todo un cóctel de hidratación que ya estamos planeando poner a prueba durante estos próximos meses para poder presumir de pelazo este verano y que también podrás conseguir con estos aceites que te proponemos:

1. Aceite Argán 100% Eclat (9,87 euros), 2. 100% Aceite de argán de Marueccos de The Ordinary 6,55 euros / 3. Aceite Suave 3 Minutos Miracle (5,99 euros).

1. Aceite Argán 100% de Eclat: Podrás utilizarlo como acondicionador, para hidratar y dar brillo al cabello o a la piel. Es rico en Vitamina E, Aceites Grasos Omega 6 y es de rápida absorción. Podrás encontrarlo en Amazon por 9,87 euros.

2. Tratamiento de cabello y cuerpo The Ordinary: Esta fórmula contiene 100% de aceite de argán orgánico de Marruecos extraído mediante un proceso de prensar en frío para preservar la integridad de los ácidos grasos, de las vitaminas, de los fenoles y de los carotenos que lo componen. Lo conseguirás en Sephora por 6,55 euros.

3. Aceite Suave 3 Minutos Miracle: Este tratamiento de Aussie es un tratamiento ligero de aceite de nuez de macadamia australiano, de aceite de semillas de jojoba australiano, y de aguacate. Y además su fórmula es no grasa. Conseguirlo en la web de Amazon te costará 5,99 euros.

Aún así, si lo que prefieres es conseguir un pelazo pero utilizando durante estas semanas de confinamiento productos que puedas encontrar en tu casa. Te recomendamos que recurras al aceite de almendras o al mismo aceite de oliva, con unas pocas gotas de cualquiera de ellos o incluso mezclados y aplicadas en las palmas de las manos, bastará para distribuirlo por el cabello de medios a puntas. Déjalo actuar unos 30 minutos y acláralo bien para un resultado de diez.