27 abr 2020

Mientras el universo está preocupado porque termine la cuarentena y vuelvan a abrir las peluquerías, tú te preguntas por qué tu melena no crece y no has tenido la tentación de echar mano a la tijera. Puede que en este momento no sea un problema, pero ¿por qué el crecimiento de tu cabello está estancado? ¿Es que nunca volverás a lucir una frondosa melena o a hacerte bonitos peinados?

Las razones por las que tu pelo no avanza y los centímetros no se acumulan pueden ser varias y, en algunas ocasiones no dependen únicamente de los tratamientos que aplicas en tu cabello. Porque los desequilibrios hormonales también tienen repercusión en tu cuero cabelludo y el estado de salud de la tiroides puede implicar una pérdida general del cuero cabelludo, que hará que tu pelo se vea más fino y escaso.

La dieta que llevamos también influye en el crecimiento general de tu cabello. Y puede que no sea lo que comes, sino lo que no comes, lo que hace que tu pelo no crezca largo y fuerte. La falta de nutrientes y vitaminas A, D y E puede llevar a una mala salud capilar. La ausencia de hierro, zinc, niacina, ácidos grasos o ácido fólico también pueden ser relevantes a la hora de relacionar nuestra dieta con el estado de nuestro pelo.

El paso de los años también influye en nuestro cabello, ya que a medida que envejecemos, adelgaza. Y esto puede ser más grave si el adelgazamiento del pelo es hereditario. La miniaturización de los folículos pilosos es un proceso que ocurre en aquellos que tienen una predisposición al adelgazamiento androgenético del cabello. Y es que cuanto más profundo es el folículo, más largo y más fuerte crecerá.

Por último, otra de las razones por las que tu melena ha perdido fuerza y densidad es el exceso de calor. El secador y la plancha pueden ser ideales para echarnos una mano a la hora de domar nuestra melena, pero si los utilizamos demasiado pueden perjudicarla. Al igual que si apostamos con demasiada frecuencia por trenzas, extensiones o peinados demasiado ajustados que fuerzan el cuero cabelludo, o si somos aficionadas a alisados químicos o champús secos que pueden obstruir los folículos pilosos.

Para ayudar a nuestro cabello a solventar este problema es recomendable, además de prescindir de todos los productos perjudiciales, masajear el cuero cabelludo para estimular el crecimiento. Los champús que se preocupan por la salud del folículo son ideales para luchar contra la miniaturización del cabello. Y si creemos que el problema está en la alimentación, lo más recomendable es consultar a un especialista antes de lanzarnos a tomar suplementos y vitaminas.