15 abr 2020

La escena puede estar repitiéndose ahora mismo en millones de casas en todo el mundo: alguien se mira al espejo, observa cómo le ha crecido el flequillo y decide cortar por lo sano. O peor: alguien se aburre tantísimo confinado en casa, que decide experimentar con el tinte sobre su propio pelo. En este sentido, famosos y anónimos se comportan exactamente igual, tal y como estamos comprobando en Instagram. Se nos acumulan las locuras capilares que algunas famosas están cometiendo contra sí mismas o con la complicidad de sus seres queridos. Es cierto: muchas están guapísimas de todas formas. Sin embargo, hay cambios de look que nos han dejado atónitas. ¿Cómo se han atrevido a tanto?

Eva González se concentra al máximo para cortarle el pelo a su hijo. pinit

No hemos podido evitar empezar con esta imagen de Eva González. Jamás la habíamos visto con esta cara de concentración, y no es para menos: le está recortando el pelo a su pequeño Cayetano. "Menos mal que no va a salir el chiquillo", comentó con humor la presentadora al hilo de su habilidad con las tijeras. De todos los cambios de look que hemos recopilado, puede que este sea el más inofensivo. Al fin y al cabo, poco se puede estropear sobre un cabello de niño que ya está bastante corto.

Ricky Martin se ha teñido el pelo de rosa, como millones de adolescentes en el mundo. pinit

Ricky Martin tiene una buena razón para haber caído en la (previsible) tentación de teñirse el pelo de rosa, el color favorito de las adolescentes: se lo pidió uno de sus hijos gemelos. El cantante tiene ya familia numerosa (cuatro en total) con su pareja, el artista sirio Jwan Yosef. Hay que reconocerle que sigue teniendo muy buen gusto: el rosa que ha elegido es fantástico.

Este rapado radical de Nawja Nimri es perfecto para los masajes de cervicales. pinit

Nawja Nimri no es una mujer que se caracterice por las medias tintas, así que no nos extraña nada que se haya rapado completamente la nuca en estos días de confinamiento radical. La actriz y cantante ha explicado que este cambio de look le facilita muchísimo recibir los masajes que le alivian el dolor de cervicales. No la hemos visto de frente pero seguro que está impresionantemente guapa.

Soraya y su hija tienen la misma cara, pero por suerte no el mismo corte de pelo. pinit

Soraya nos tiene acostumbradas a un pelo cortísimo, pero este confinamiento le ha convencido para dar un paso más allá y dejárselo al mínimo. El corte es una locura, pero con la cara que tiene (igualita, por cierto, que la de su hija) puede llevar exactamente lo que le apetezca. Todo le va a quedar bien.

Bruce Willis tiene experiencia con la máquina, así que fue él quien le cortó el pelo a su hija Talulah. pinit

Todo es posible en el confinamiento de los Willis-Moore, hasta que tu padre coja la maquina de afeitar y te deje el pelo como a la teniente O'Neill. La voluntaria para el corte radical no es otra que Talulah, que terminó con una imagen cien por cien Juana de Arco.

Elle Fanning no será la última famosa rubia que se tiñe el pelo de rosa. pinit

Otro caso claro de aburrimiento en casa: parece la tentación de teñirse de rosa es enorme para las famosas rubias. Lo tienen muy fácil: solo han de añadir un poco de color a su tinte habitual y esperar a que la magia suceda. A Elle Fanning le quedó bastante bien, pero no ha tardado nada en volver a su color de siempre. No era permanente.

Mario Vaquerizo ha caído en la trampa de la barba, ahora que ya no se lleva nada. pinit

La verdad es que no nos esperábamos nada este cambio de look de Mario Vaquerizo. Él representante, cantante y escritor posee una melena que lo aguanta todo, así que asumimos que esta nueva imagen es producto del puro aburrimiento. Esperamos que muy pronto se arrepienta y se afeite: esa barba ya no es moderna desde hace años.

Julia Otero es una de tantas mujeres que ha tenido que cortarse el flequillo a sí misma. pinit

La periodista Julia Otero no ha podido evitar colgar en sus redes la fotografía que atestigua su heroicidad: se ha cortado a ella misma el flequillo. No se lo ha dejado demasiado igualado, pero como no es demasiado denso no se advierten tantísimo los trasquilones. Eso sí: el brushing para el volumen es del siglo pasado.

Con el flequillo, el color castaño claro y esa carita de niña, Rosalía parece otra. pinit

Ya habíamos visto el flequillo hecho en casa con el que Rosalía nos sorprendió al comienzo del confinamiento por coronavirus, pero ahora advertimos un color de pelo que no nos suena nada. ¿Se lo ha aclarado? La vemos tan cambiada, que hasta podría ser su hermana pequeña. ¿De dónde ha salido esta carita de niña?