18 jun 2020

Muchas mujeres se han visto obligadas a tapar sus canas de una manera casera mientras estábamos confinados en casa. Si no, que se lo pregunten a Eva Longoria que ha debido de gastar muchos botecitos de retocadores de raíces hasta que por fin se decidió a aplicarse ella misma un tinte de uso doméstico. Otras, en cambio, han decidido aprovechar la ocasión para dejar sus pelillos plateados al descubierto. Y, a juzgar por las imágenes de las redes sociales de Salma Hayek, parece que esta era opción elegida por la actriz hasta ayer, que se vio ‘obligada’ a teñirse el pelo.

La intérprete de la mítica película Abierto hasta el amanecer ha subido un par de imágenes a su perfil de Instagram en las que muestra cómo estaba su pelo tras el confinamiento y cómo le ha quedado después de pasar por las manos de su colorista. En el pie de foto la actriz justifica que el motivo por el que ha dicho adiós a sus canas es por exigencias del guión. “En anticipación a una filmación adicional, finalmente tuve que hacer mis raíces”, ha escrito.

Esta es la publicaicón en la que se puede ver el antes y el después del cambio de look de pelo de Salma Hayek. pinit

A la mejicana le ha salido un nuevo proyecto en el que no podía lucir el pelo canoso, por lo que decidió aprovechar la visita a la peluquería para hacer un ligero cambio de color en su cabello. Ahora su melena no está tan oscura como habitualmente, sobre todo en la zona de las raíces, sino que luce de un tono marrón más claro y cálido. Además, también le ha añadido reflejos babylights color caramelo, que comienzan en el nacimiento del cabello, que no solo disimulan sus canas, sino que también aportan un extra de luz a su rostro.

¿Se atreverá Salma a dejarse de nuevo las canas al aire después de terminar su trabajo o volverá a teñírselas, como de costumbre? Habrá que esperar al menos un mes para ver si sus raíces vuelven a estar grises o no.