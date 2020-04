23 abr 2020

El confinamiento ha dividido a mujeres (y a algunos hombres, también) en dos grupos bien diferenciados: los que están a favor de dejar las canas al aire y, por tanto han decidido no tocarlas hasta que se pueda ir a la peluquería o, incluso van a probar a no volver a taparlas a taparlas, y los que han ido corriendo a la farmacia o al supermercado a comprar un tinte para hacerlas desaparecer lo antes posible. Sin embargo, los tintes no son la única solución para borrar las canas o las raíces capilares, sino que el champú en seco con pigmentos, las mascarillas con color o los sprays de retoque –estos parecen los preferidos de Eva Longoria– también son cosméticos aliados para este menester.

La actriz ha subido un video a su cuenta de Instagram para mostrar lo que le ha crecido el pelo durante el confinamiento y, de paso, reconocer cómo ha estado cubriendo sus canas durante este tiempo. “Mira todo este pelo gris. Esto es una locura”, dice, señalando la línea del crecimiento del cabello y las sienes, donde el color plata contrasta bastante con su cabello castaño oscuro. Por suerte, la embajadora de L’Oréal Paris cuenta con unidades ilimitadas del productos Magic Root Cover Up, el producto de la firma cosmética específico para tapar las raíces en tan solo “¡diez segundos1”, tal y como asegura Eva.

La intérprete de Mujeres desesperadas continúa explicando lo fácil que es disimular temporalmente su pelo gris. “Este spray es increíble porque tiene una pequeña boquilla que hace que su aplicación sea muy precisa”, asegura. Y, una vez ha cubierto todas las canas visibles, añade: "Otra cosa que me encanta es que los pigmentos no se adhieren a la piel, ni tampoco manchan las manos si me toco el pelo”. Además, el hecho de que Eva lleve puesta una camisa blanca mientras aplica este producto casi mágico, dice mucho de la seguridad de aplicación del mismo.

Muchos peluqueros recomiendan que no nos tiñamos nosotras mismas el pelo en casa, ya que el resultado puede no ser el esperado. Sobre todo porque, si nos guiamos por el color de pelo que aparece en la caja del tinte, conseguiremos que el look final sea más oscuro que como solemos llevar la melena –a los profesionales les cuesta más arreglar un tono oscuro que uno claro–. Por tanto, si en vez de optar por el retocador de raíces vas a elegir la opción del tinte, asegúrate de que eliges una tonalidad, al menos, un tono más claro que el color que llevas ahora mismo en tu cabello.