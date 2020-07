23 jul 2020

Al igual que la rutina del rostro cambia con la llegada del verano, los cuidados del cabello también. La sal, el sol y el cambio continuo del pH sobre la melena ha hecho que tu mascarilla hidratante de confianza ya no funcione de la misma forma. Por no hablar de lo mucho que llegamos a descuidar el pelo en vacaciones haciendo que las puntas y el color se estropeen por completo.





Por eso si quieres pasar toda la temporada con melenaza y no tener que cortarla o retocarla, añade un aceite nutritivo o un spray para el pelo con protección solar, y no olvides hacerte con un champú que ponga a salvo tu cabello de los agentes externos, además de incluir una de estas cuatro mascarillas con ingredientes reparadores para evitar la deshidratación. Porque todo empieza en el lavado.

Con aloe vera

El extracto de esta planta antioxidante no solo hace milagros con la piel, también tiene la capacidad de calmar y reparar el pelo castigado y apagado. Y en nuestra selección hemos dado con una mascarilla de aloe vera de la firma Christophe Robin que cuesta 26,95 euros y que puedes comprar en Sephora. Además contiene aceite de linaza para aportar elasticidad y flexibilidad a la fibra capilar y evitar así su rotura.

Mascarilla capilar concentrada en aloe vera de Christophe Robin.

Con proteína de quinoa

La mascarilla Damage Remedy de Aveda es un tratamiento capilar intensivo que se aplica después del champú desde la raíz hasta las puntas y se deja actuar hasta 5 minutos. El poder de la quinoa penetra en el cabello fortificándolo, y el aceite de ricino junto con el jojoba cambia por completo el aspecto de la melena seca por una suave y brillante. (37,95 euros en Sephora).

Tratamiento intensivo Damage Remedy de Aveda.

Con papaya

En versión low cost (desde 8 euros en Amazon), hemos dado con una mascarilla de ingredientes naturales que contiene papaya, que limpia en profundidad, suaviza, repara y desenreda el pelo rápidamente sin romperlo. Además, el envase es reciclable y está hecho a partir de un 95% de material biodegradable. Su fórmula es vegana y no contiene siliconas ni sulfatos. Toma nota: Garnier Fructis Hair Food Mascarilla de Papaya Reparadora para el pelo dañado.

Garnier Fructis Hair Food Mascarilla de Papaya Reparadora.

Con coco

El coco sigue siendo un best seller para los productos capilares, por eso no podía faltar en esta mascarilla que hidrata la cutícula y la repara a fondo para acabar con las melenas más estropeadas. Despídete del cabello encrespado este verano. Like a Virgin de Coco & Eve. En Sephora por 39,95 euros.