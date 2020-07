21 jul 2020

Ni el secreto de Gisele Bündchen ni los trucos de expertos que sigue Olvivia Palermo, el tip que influye en la calidad de tu cabello es el cepillado. Ya te lo contamos en los trucos para cuidar tu pelo en verano, y es que cepillar tu melena es casi tan relevante como lavarla, por ello es importante que escojas un cepillo que favorezca su cuidado. Las coreanas confían en este proceso para lucir un pelo brillante y con buen aspecto, y en You are the princess tienes un peine con el que conseguirás el efecto de ellas.

Las coreanas han demostrado que tienen el poder de presumir un cabello de textura sedosa, lacio y efecto de brillo y en parte, es gracias al cepillado. Y es que cepillarse la melena es imprescindible para el buen estado del cuero cabelludo porque, además de limpiar y desenredar el pelo, estimula la circulación sanguínea, lo que favorece el crecimiento del cabello y potencia su brillo. Además, gracias al cepillado se eliminan los cabellos en proceso de caída, dando paso al cabello nuevo. Y no solo eso, se consigue también eliminar los restos de suciedad, el exceso de grasa y los restos de productos que se han ido adhiriendo a la cutícula con el paso de las horas.

Sin embargo, no basta cualquier cepillo ya que hay que tener en cuenta bastantes aspectos a la hora de escoger el adecuado para nuestro cabello. Lo recomendado es usar peines y cepillos de silicona, flexibles y con púas ergonómicas diseñados para desenredar el pelo sin terminar lleno de hebras. En You are the princess tienen un modelo con estas características y que además facilita un secado rápido del cabello gracias a un diseño con ventilación abierta que permite que la humedad se elimine de tu cabello más rápido. Cuesta 2,99 euros y se encuentra a la venta en Primor.

También, la firma tiene a la venta un cepillo que tiene una función exfoliante, el otro secreto de las coreanas y que incluyen siempre en su ritual de belleza para mantener un pelo sano y brillante. Este cepillo que cuesta 3,99 euros es un masajeador y emulsionador de champú fabricado en silicona que limpia y exfolia, evita la generación de caspa y la descamación y desenreda la melena tanto en seco como en mojado y estimula el flujo sanguíneo del cuero cabelludo.

Otras marcas como Beter tienen modelo como el Desalia Pro. Un cepillo con micropartículas de aceite de Argán y Keratina que forman parte de la composición de las púas, que se liberan durante el peinado e hidratan y dotan de brillo al cabello. Cuesta 10,90 euros y también protege las cutículas y evita la pérdida del cabello.