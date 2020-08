18 ago 2020

No es una influencer cualquiera: hablamos de la holandesa Negin Mirsalehi, la propietaria de la melena más famosa de Instagram. La verdad es que cuenta con una ventaja de partida innegable, porque tiene un pelazo que vemos pocas veces. Sin embargo, el truco que nos ha descubierto a todas las obsesas por el volumen y las ondas no tiene contraindicaciones, aunque es cierto que para ser cien por cien efectivo requiere un pelo lo más largo posible. No es el colmo de la sofisticación, pero consigue lo que más nos interesa, sobre todo ahora en verano: no castigar la melena con herramientas de calor ni con gomas. No queremos que el pelo se debilite, se vuelva quebradizo o se rompa.

No es la primera vez que Negin Mirsalehi, fundadora además de la marca de productos capilares Gisou, nos sorprende con un truco inesperado para rizar el pelo. Ya utilizó una mecánica similar con unos calcetines, pero la verdad es que esta versión con el cinturón de un albornoz nos convence tanto o más. El vídeo en el que explica cómo hacerlo va a llegar fácilmente a los dos millones de reproducciones, y en cuanto lo veas te vas a explicar porqué. Es fácil, divertido y trata al pelo con la mayor suavidad posible.

Si quieres intentarlo, es facilísimo: empieza por aplicar un 'primer' en el pelo húmedo (previene el encrespamiento y protege la fibra capilar). Divide el pelo con una raya al medio y colócate el cinturón como si fuera una diadema. Luego solo tienes que ir enrollando los mechones de pelo alrededor del cinturón, sujetarlos con una goma y rociar con un protector que aporte estructura. Para terminar, solo tienes que enrollar las dos trenzas y dejar secar. El resultado te va a sorprender. Y el pelo, suavísimo.