20 ago 2019

El verano es una de esas épocas del año que llevamos esperando con ilusión desde hace meses y es que no hay día del año que no soñemos con ese destino de vacaciones perfecto, con esos paseos por la orilla del mar, con esos atardeceres eternos o con tomar el sol en algún lugar en el que no exista el estrés. Pero sin embargo hay una parte del verano que siempre nos crea verdaderos quebraderos de cabeza y que tiene mucho que ver con las consecuencias de que nuestro cabello se exponga al sol, al cloro y la sal de la playa...

Lo cierto, es que por mucho que nos cueste reconocerlo, casi siempre acabamos con nuestra melena tipo estropajo al acabar nuestras vacaciones y el hecho de domar nuestro cabello durante esos días de playa y piscina no siempre es una tarea sencilla. Así que hemos recurrido a las verdaderas expertas de Instagram para conseguir encontrar la solución con la que salvar nuestro cabello este verano.

Y además de fichar la mascarilla low cost de Rocío Osorno que salvará tu cabello, también nos hemos fijado en la influencer María Pombo. Ella ha sido la encargada de revelar a sus seguidores de Instagram uno de sus trucos mejor guardados para conseguir un auténtico pelazo incluso en la playa y con el que también podrás conseguir uno de esos peinados fáciles para el verano.

La instagramer ha aprovechado su última ronda de preguntas y respuestas a través de stories para contestar esta pregunta a una de sus seguidoras: "El truco me lo ha dado mi hermana que me lo lleva diciendo años y nunca le hacía caso. No peinárselo después de la ducha , bañarte en el mar o piscina", ha escrito en dicho stories.

Puede parecer el truco más sencillo de la historia, pero lo cierto es que para conseguir esas ondas surferas que luce la influencer, nosotras te recomendamos que antes de ducharte o bañarte en la playa/piscina te asegures de tener bien desenredada tu melena, después podrás ir al agua, pero eso sí, una vez vuelvas a salir haz caso del truco de la influencer y no lo peines. Si quieres intensificar esas ondas playeras te aconsejamos que simplemente con ayuda de las manos intentes dar forma a la melena, para ayudar a que se formen esos rizos deshechos y ¡listo!

Con este truco estamos seguras de que estas vacaciones podrás presumir de pelazo incluso en la playa ¿A qué esperas para probarlo?

