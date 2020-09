1 sep 2020

Compartir en google plus

Si eres de las que estás a la última en tendencias beauty, seguro que tienes más que fichado tanto los looks de maquillaje como los peinados más característicos de los años 90, que son los preferidos de Bella Hadid, Kylie Jenner, Hailey Bieber y Ariana Grande. Tonos marrones tanto en sombras como en barras de labios, ojos ahumados con un aire grunge, mechas chunky al estilo Gary Halliwell o coletas inspiradas en las muñecas Bratzs son algunas de las reminiscencias noventeras que hemos visto recientemente.

Sin embargo, ahora ha llegado un nuevo peinado inspirado en los noventa y perfecto para celebrar la vuelta al colegio. Raya en medio y dos coletas bien altas son solo es el recogido más divertido y juguetón que se ha vuelto viral en las redes sociales, sino que también es el estilo que ha conseguido que Ariana Grande salga al escenario sin su sempiterna coleta. La cantante apareció ayer en los premios MTV con dos coletas altas en vez de con una y todo apunta a que esta no será la única vez que recurra a este look capilar durante el próximo otoño.

La peluquera Amanda Lee es la creadora del peinado a la última que luce Hailey Bieber. pinit

Si tú también te vas a atrever con este peinado, debes tener en cuenta que no es apto para mujeres mayores de 30 y tampoco si tu estilo no es muy juvenil. Además, es importante que el recogido esté lo más alto posible y a la altura de la coronilla, ya que si lo colocas más bajo o hacia los laterales parecerás una niña pequeña”, advierte hacia Sandra Sadler, peluquera y copropietaria de Coolday. Y, por último, “también es preferible que tu pelo no esté completamente liso, sino que es mejor lo peines con un las puntas hacia fuera o con ondas para conseguir que tu cabello parezca algo más voluminoso y evitar el aspecto demasiado infantil”, añade la experta.