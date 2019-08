30 ago 2019

Chanel Alta Costura, Oscar de la Renta y Victoria Beckham son algunos de los diseñadores que han apostado por la coleta en sus propuestas para el próximo otoño. Sencilla, baja, pulida y sujeta por una goma es la apuesta de las pasarelas, pero en la calle la cosa cambia. Bella Hadid y Kylie Jenner han dejado claro que este recogido es tendencia, aunque ellas prefieren lucirla alta y con la raya a un lado; un look que parece totalmente inspirado en el peinado que llevaban las Bratzs, las famosas muñecas de los noventa.

Bien alta, pulida y con la raya ladeada. Estas son las características de las coletas que lucían las muñecas Bratzs. pinit d.r.

El lunes Bella asistió a los MTV Music Awards con su coleta bien alta y pulida, donde las puntas estaban peinadas hacia dentro, obra de la peluquera Danielle Prianao. Su look fue de los más comentados de la gala y a Kylie le gustó tanto que decidió lucir un peinado idéntico no tan solo dos días después –en sus stories de Instagram nombró a la modelo mientas se estaba haciendo la coleta–. Además, a la pequeña del clan Kardashian le ha gustado tanto este look capilar que lo ha repetido la pasada noche.

Kylie Jenner ha reconocido en su cuenta de Instagram que su coleta es una copia de la de Bella Hadid. pinit Isntagram: @kyliejenner

Lo mejor que tienen las coletas altas inspiradas en las muñecas Bratzs es que estilizan las facciones y funcionan fenomenal para un look fresco de noche. “Son muy elegantes, retiran todo el cabello del rostro, dejan los rasgos al descubierto y dan mucha fuerza a la mirada”, explica Eduardo Sánchez, director de Maison Eduardo Sánchez. “Es importante que trabajes muy bien el pelo cepillando y peinando a fondo para conseguir un aspecto totalmente pulido”, aconseja el peluquero. Un truco: este peinado se realiza mejor sobre cabello que no está recién lavado; por lo que es aconsejable que lo laves el día anterior para que el pelo tenga más agarre. Si no, otra opción es aplicar un producto texturizante que aporte cuerpo al cabello.